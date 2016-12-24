Риелтора судят за махинации

В Ленинском суде Саранска рассматривается дело директора риелторской конторы «Империя» 32-летнего Артема Головина. По данным следствия, он взял предоплату за услуги по поиску жилья, но обязательств перед клиентом не исполнил.

В прошлом году к Артему Головину обратилась жительница Саранска и просила найти для нее квартиру. Риелтор предложил клиентке подходящий вариант по улице Пролетарской за 1 млн 700 тыс. рублей. При этом он сообщил, что желающих приобрести квартиру за такую цену - тьма тьмущая, поэтому необходимо внести предоплату. Дама поверила, взяла в банке кредит на 150 тысяч и передала их Головину. После этого ни квартиры, ни денег женщина больше не увидела.

Стоит сказать, что Артем Головин уже был судим за аналогичные махинации. Летом этого года Октябрьский суд Саранска признал его виновным в нескольких эпизодах мошенничества и приговорил к 3,5 года в колонии общего режима. Директор риелторской конторы своей вины не отрицает. На этот раз Головину грозит до 6 лет лишения свободы.