Спектакли с ДТП

Троих жителей Саранска осудили за мошенничество с автостраховками

Ленинский суд Саранска вынес приговор по делу автомошенников. Трое мужчин инсценировали ДТП и взыскивали со страховых компаний приличные деньги.

Юрист Олег Любавин, автослесарь Максим Феоктистов и предприниматель Алексей Баканов обвинялись в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает МВД по РМ, преступления совершались махинаторами по заранее отработанной схеме. Они подыскивали владельца транспортного средства и под выдуманным предлогом уговаривали его представить автомобиль. После чего оформляли европротокол о якобы произошедшей аварии и подготавливали необходимые документы для УГИБДД и страховой компании. В соответствии с этими бумагами страховщики и производили необходимые выплаты.

С 2016 по 2018 год три предприимчивых деятеля инсценировали таким образом несколько дорожно-транспортных происшествий. Они предпочитали иномарки - в материалах на страховое возмещение фигурировали «Форд», «Опель», «Хонда» и т.д. Когда сумма страховки их не устраивала, следовало обращение в суд, и на основании заключения независимой экспертизы выплаты проходили уже по высшей планке, что вместе со всякими неустойками приносило ощутимый доход. По данным следствия, мошенники обманным путем похитили у страховой компании 373 тысячи рублей. Кроме того, они покушались на хищение еще 360 тысяч рублей, однако преступные действия не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

В результате мероприятий, проводимых оперативниками уголовного розыска республиканского МВД совместно с региональным УФСБ, подозреваемые были задержаны. От дачи показаний они отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По приговору суда в зависимости от роли каждого Любавину, Феоктистову и Баканову назначено наказание в виде штрафа от 70 до 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.