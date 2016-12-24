Стала известна дата оглашения Послания Главы РМ

Очередная сессия Государственного Собрания пройдет уже в нынешнюю пятницу, 14 февраля, в здании Республиканского Дворца культуры.

Она начнет свою работу в 13 часов. На оглашение Послания традиционно приглашены руководители органов государственной власти и муниципальных образований, политические и общественные деятели, директора крупных промышленных, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, строительных организаций и учреждений бюджетной сферы, представители религиозных конфессий, молодежных, волонтерских и ветеранских организаций.

Как ожидается, в обращении будет дан анализ текущему социально-экономическому развитию республики, подведены итоги работы различных отраслей, определены задачи на перспективу. Ключевой темой станут, по всей видимости, вопросы реализации национальных проектов, а также недавнего обращения Президента страны к Федеральному Собранию.