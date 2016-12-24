Режиссер Бекмамбетов снимет фильм про подвиг Михаила Девятаева

Кровавое «сафари»
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8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик «Henkel He 111 H-22» и совершила на нем побег из концлагеря на острове Узедом (Германия). Пилотировал его наш прославленный земляк Михаил Девятаев.
Он доставил советскому командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре Пенемюнде, где производилось и испытывалось новейшее ракетное оружие нацистского рейха, точные координаты стартовых установок «Фау-2». Эти данные оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки на полигон Узедом. В память о героях в Саранске установлен памятный знак «Побег из ада», где высечены имена всех участников группы, совершившей побег.
После возвращения на Родину Девятаева и его соратников поместили в фильтрационный лагерь. В ноябре 1945 года Михаил Девятаев был уволен в запас. Лишь в 1957 году благодаря вмешательству легендарного конструктора Сергея Королева и после рассказа о подвиге в газетах Михаилу Девятаеву 15 августа было присвоено звание Героя Советского Союза.
Как сообщает «Российская газета», недавно сын Михаила Девятаева Александр и режиссер Тимур Бекмамбетов побывали в Пенемюнде. Студия Бекмамбетова уже работает над новым проектом - полнометражным фильмом, который должен получить название «Девятаев».
Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника
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