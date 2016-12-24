Районы республики выходят на новый уровень развития

Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник сразу в двух муниципальных районах республики.

Завершения строительства водозабора № 2 жители Чамзинки и Комсомольского ожидают с нетерпением. Причина в том, что существующие водозаборные сооружения у села Корсаковка давно выработали свой ресурс - в исправном состоянии находятся только три из пяти артезианских скважин. Новый водозабор возводится по наказам избирателей, в рамках национального приоритета «Экология» и регионального проекта «Чистая вода». Объемы вложений немалые - почти 157,7 миллиона рублей. Всего планируется построить четыре водозаборные скважины глубиной до 220 метров, три накопительных резервуара, подъездную дорогу, две трансформаторные подстанции, узел обеззараживания, воздухообменные установки и еще целый ряд сооружений, включая ограждение и электрические сети.

Объект по графику должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре следующего года. Глава Мордовии поинтересовался, что произойдет с тарифами, не придется ли населению платить больше за хорошую воду. Как оказалось, стоимость коммунальной услуги, скорее всего, останется на прежнем уровне, поскольку сократятся затраты на транспортировку. Выслушав доклады, Владимир Волков дал указание нарастить темпы строительства, дабы запустить водозабор к августу 2021-го, а возможно, и раньше: «Мы обещали людям решить проблему как можно быстрее. И это надо сделать!»

На участке индивидуальной жилищной застройки речь зашла о госпрограмме комплексного развития сельских территорий. А точнее - об одном из ее направлений, предусматривающем строительство жилых домов. Для аграриев это означает, что ипотечный кредит в размере до 3 миллионов рублей они могут получить по сниженной ставке, всего под 3 процента годовых, а в особых случаях - и под 0,1%! Разница между кредитной и льготной ставкой будет компенсирована из бюджета. Срок возврата кредита тоже немалый - 25 лет. И, кстати, заемные средства разрешается вложить не только в строительство индивидуального дома, но и в приобретение уже готового жилья либо участие в долевом строительстве МКД.

В поселке Комсомольский Владимир Волков посетил новый корпус детского сада «Красная шапочка», введенный в эксплуатацию всего лишь несколько недель назад. Учреждение, открытое еще в 1950 году, изначально было рассчитано на 110 человек. Тогда как посещали его (на 1 января 2020 года) 120 ребятишек. 70-местный пристрой позволяет полностью решить проблему очередности. Всего в нем 39 помещений, включая комнаты для двух «ясельных» групп, музыкально-физкультурный зал, прачечную, кухонный блок, медпункт и кабинет логопеда. Здесь же действует центр оказания педагогической и психологической помощи семьям с детьми дошкольного возраста.

Следующим пунктом поездки стала Сабур-Мачкасская площадка птицефабрики «Чамзинская». Объект, сданный в эксплуатацию в конце прошлого года, обошелся в 940, 8 миллиона рублей. Состоит он сразу из 24 корпусов по выращиванию бройлеров вместимостью 58 тыс. голов каждый. Объемы производства мяса тоже немалые - до 18,5 тысячи тонн! Есть и еще один отрадный факт: в селе создано 47 рабочих мест. Средняя зарплата - более 31 тысячи рублей. «Привлекая инвесторов, открывая новые производства в сельской местности, мы стремимся создать условия для комфортной жизни граждан, - подытожил Владимир Волков. - Чтобы они работали на родной земле, а не искали счастья на чужбине».

В Атяшевском районе Глава РМ осмотрел участок комплексной застройки на 320 индивидуальных жилых домов в примыкающем к райцентру селе Тетюши. Пока площадка в 84 гектара только осваивается. Возведено лишь два дома, начато строительство сетей газо- и водоснабжения. Однако в дальнейшем, как заверило местное руководство, тут будет благоустроенная территория - с дорогами, инженерными сооружениями, ФАПом, детским садом, стадионом и даже бассейном.

Участки - по 15 соток каждый - получат, прежде всего, участники государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», главным образом - сельские «ипотечники».

Дмитрий и Юлия Ютяевы воспитывают четверых детей. Говорят, что документы на строительство подали, не раздумывая. Малышам нужно больше места. А в родительском доме семье уже тесновато. Проблем с получением кредита, оформлением «земельных» документов не возникло. Строители тоже сработали слаженно. Сейчас супруги готовятся к переезду.

«Весьма символично, что первой построила здесь дом именно многодетная, семья, - заметил Глава Мордовии. - Мы ожидаем, что в течение ближайших трех лет вся эта территория будет застроена». «Да и не только эта», - уточнил первый заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров. По его словам, к программе комплексной застройки на селе, помимо Атяшевского, уже подключились Ромодановский, Чамзинский и Краснослободский районы.

А на Атяшевском мясоперерабатывающем комплексе, где реализуется инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей, гостям показали сразу целый ряд новых объектов. И прежде всего - очистные сооружения мощностью 3000 кубических метров в сутки. Как утверждается, пройдя механическую, физико-химическую и биологическую очистку, а затем доочистку на песчаных угольных фильтрах и, наконец, ультрафиолетовое обеззараживание, они становятся безопасными ровно настолько, что их можно даже пить.

Улучшились и условия работы персонала. В корпусах чисто, вредных испарений практически нет - они тоже проходят очистку. А зарплата сотрудников, что характерно, только увеличилась. В цехе по разделке мяса люди получают по 50-55 и более тысяч рублей. Притом выросло и количество рабочих мест. Благодаря инвестпроекту трудоустроено будет свыше 300 человек.

Для самого же предприятия данные новшества означают переход на новую ступень развития - в формате полного безотходного производства, соответствующего самым высоким экологическим требованиям. «А это уже совершенно иной уровень!» - согласился Глава.



