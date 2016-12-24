Блеск фасадам!

Департаменту перспективного развития Саранска, районным администрациям поручено активизировать работу, связанную с приведением в нормативное состояние фасадов торгово-офисных помещений, административных зданий и сооружений.

«В настоящее время проводится ревизия всех зданий Саранска, - уточнил начальник управления градостроительства и архитектуры Владимир Быков. - И если это необходимо - выносятся предписания. Однако в полной мере работы по приведению фасадов в надлежащее состояние собственники смогут выполнить при наступлении благоприятных погодных условий, то есть в весенний период».

«Неважно, где стоит здание - в центре или на окраине. Фасады в любом случае надо содержать в должном состоянии. Не расслабляйтесь, заставляйте приводить их в порядок», - резюмировал Петр Тултаев.