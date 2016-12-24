Работники горадминистрации вновь будут дежурить на улицах

Карты, деньги, два звонка
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На традиционном оперативном совещании в администрации Саранска речь зашла о возобновлении практики совместного с сотрудниками правоохранительных органов патрулирования улиц.
В прошлом году, к примеру, в состав добровольных народных дружин было включено 142 муниципальных чиновника, в том числе 62 женщины. Представительницы прекрасного пола, кстати, сами изъявили желание выйти на охрану правопорядка.
«Обычно дружинники приступают к работе с первой пятницы апреля, но если погодные условия позволят, наши работники готовы выйти на дежурства и раньше», - подтвердил начальник управления контроля и взаимодействия с административными органами Сергей Кривов. «Тогда нечего ждать хорошей погоды, - тут же отреагировал Петр Тултаев. - Готовьте необходимые документы с тем, чтобы муниципальные служащие начали работать в составе ДНД с 27 марта».
Аферисты списывают с банковских карт жителей Мордовии сотни тысяч рублей
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