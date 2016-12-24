«Горожане жалуются, что водители устраивают дрифт на парковках»

Диана Арбенина: «Я в толпу не падаю - я ее обнимаю собой»
Диану Арбенину не надо представлять широкой аудитории - даже те, кто не является ее поклонником и не знаком с ее песенным творчеством, наверняка...
- Горожане очень часто жалуются, что водители устраивают дрифт на парковках, - сообщил на совещании в саранской мэрии Глава города Петр Тултаев. - Конечно, такое поведение недопустимо. Ведь автолюбители подвергают жизнь пешеходов опасности. Сейчас даже по переходу невозможно спокойно пройти. Вчера шел по Коммунистической. Люди переходят улицу по пешеходному переходу. Для водителя горит красный свет, а он несется с огромной скоростью! Разве такое допустимо? А если пешеходный переход нерегулируемый, так по нему вообще страшно ходить. Есть же ПДД, которые нужно соблюдать всем.
Вспомнили в горадминистрации и о мотоциклистах, устраивающих ночные гонки и нарушающих спокойствие граждан:
- Весной и летом мы получаем массу обращений по этому поводу. Нужно собраться и обсудить, как лучше урегулировать вопрос, какие еще меры следует предпринять в отношении нарушителей, - отметил Петр Тултаев.
Диану Арбенину не надо представлять широкой аудитории - даже те, кто не является ее поклонником и не знаком с ее песенным творчеством, наверняка...
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