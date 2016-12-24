На муниципальных предприятиях Саранска открытыми остаются 82 вакансии

По данным на 1 февраля, в Саранске насчитывалось 1177 зарегистрированных безработных. За прошедший год их количество выросло на 5,2 процента (с 1119 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил при этом скромные 0,7%, а коэффициент напряженности на рынке труда - 0,5 процента.

В то же время заявленная работодателями потребность в персонале оценивалась в 2851 единицу, в том числе 1912 - по рабочим профессиям.

В январе 2020-го за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости обратились 500 человек. Тогда как заявлено было 3018 вакансий (против 2477 за тот же период 2019 г.).

Меж тем на 10 февраля в муниципальных предприятиях Саранска открытыми остаются 82 вакансии. «На предприятия коммунального комплекса требуются и механизаторы, и дорожные рабочие», - доложил директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов.

«Есть работа для мужчин в городском хозяйстве, пожалуйста, идите работать. А у нас выходит так: чаще всего основным добытчиком в семье является женщина. Они и улицы подметают, и снег убирают с самого раннего утра, а мужчины дома сидят», - сказал Глава Саранска Петр Тултаев.

Главы районных администраций отметили, даже в том случае, если накапливается большая задолженность за жилищно-коммунальные услуги, а должник не имеет места работы, он отказывается от предложенных вакансий, которые имеются в управляющих компаниях.

МП «Горремдорстрой» требуются механизаторы автогрейдера (ДЗ), МТЗ-щетка, механизаторы погрузчика (МТЗ), водители самосвала (Газ-53, КАМАЗ), механизатор бульдозера (Т-150). На этом предприятии свободно 10 вакансий. Средняя заработная плата от 24 507 до 35 876 рублей. Телефон для справок: 39-39-15.

На муниципальном предприятии «Пролетарское ЖРСУ» 2 вакансии: требуются механизаторы (МТЗ-щетка). Средняя заработная плата 29 500 руб. Телефон для справок: 72-94-36.

На МП «Спецавтохозяйство Саранское» открыто 20 вакансий. Требуются рабочие на должности механизаторов (МТЗ-щетка), механизаторов погрузчика (МТЗ, МКСМ, Гидромех, Экскаватор), водители (КДМ), водители на самосвал (ГАЗ-3309). Средняя заработная плата от 17 978 до 35 991 руб. Телефон для справок: 29-44-58.

На муниципальном предприятии «Спецтранспортник ЖКХ» готовы принять рабочих специальности механизатор (МТЗ-щетка). Средняя заработная плата 35 000 рублей. Телефон для справок: 35-92-92.

Муниципальному предприятию «ЖРСУ Октябрьского района г. Саранска» требуется механизатор автогрейдера. Средняя заработная плата 30 000 рублей. Телефон для справок: 56-93-94.

В «Зеленое хозяйство» приглашают на работу дорожных рабочих (45 вакансий) и механизатора погрузчика (ПК-3301). Средняя заработная плата от 15 498 до 21 546 рублей. Телефон для справок: 47-48-07.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться непосредственно в муниципальные предприятия.

Имеются вакансии в муниципальных дошкольных образовательных организациях. «В детские сады требуются помощники воспитателей. Открыты 20 таких вакансий», - рассказала заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента по социальной политике Жанна Пичугина.