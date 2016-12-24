От «Сириуса» до центра «Мира»

Глава Мордовии побывал в новом комплексе для юных дарований

Официально он именуется региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира». Новый инфраструктурный объект, стоимостью 215,7 миллиона рублей (211 из которых выделено из федерального бюджета), появился в столице Мордовии в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального приоритета «Образование».

В основу работы центра заложены те же принципы, что и у сочинского «Сириуса». Отсюда, собственно, и название. Во имя Миры - двойной звезды в созвездии Кита. Обучение и воспитание детей ведется, правда, не по двум, а сразу по трем направлениям - «Наука», «Искусство» и «Спорт». Ежегодно организуется 10 смен, по 50 человек в каждой. Дети проживают в благоустроенном кампусе, питаются в столовой, соединенной с кухонным блоком. К их услугам - планетарий, лаборатории искусственного интеллекта и инженерных систем, агробиотехнологии (с двумя теплицами), цифрового производства и дизайна, физических исследований и астрономии. А еще - студии национальных культур, литературного и театрального творчества, спортивный зал-трансформер, стадион с тренажерной площадкой, лаборатория здорового образа жизни, шахматная и борцовские зоны, сенсорная комната, наконец.

Вовлечением юных талантов в проектно-исследовательскую, творческую и спортивную деятельность занимаются лучшие преподаватели и педагоги учебных заведений Мордовии, ведущие тренеры, психологи, деятели культуры и искусства. Решаются же проектные задачи в сферах обработки данных, цифрового производства и информатизации, энергетики, биотехнологии и агропромышленного комплекса, конвергентного обучения во взаимодействии с вузами, научными центрами и предприятиями-партнерами.

Пообщавшись с детьми и их наставниками, Владимир Волков имел беседу с… роботом. Тот поинтересовался, знает ли руководитель региона, что такое любовь. «А Вы как думаете?» - хитро переспросил Глава. От прямого ответа искусственный ум уклонился, но пояснил, что именно любовь делает человека человеком.

Запланированный следом диалог с учителями и родителями тоже оказался во многом виртуальным, ибо районы республики участвовали в нем удаленно, в режиме видеоконференции. Что отчасти определило одну из тем разговора - цифровизация современного мира и внедрение современных технологий в образовательный процесс. «Любые инновации должны быть, прежде всего, продуманными и обоснованными, - подчеркнул Глава РМ. - Думаю, детям все-таки не стоит полностью погружаться в виртуальный мир. Поскольку он никогда не сможет заменить живое общение с учителем, друзьями, сверстниками».

Владимир Волков уточнил, однако, что прогресс нельзя сдерживать искусственно. Более того, перспективные идеи и разработки, появившиеся в том числе в центре «Мира», следует распространять и транслировать. «Главной его задачей является повышение уровня преподавания именно в обычных общеобразовательных школах, - заявил региональный руководитель. - Ученики и педагоги, прошедшие обучение и переподготовку в этих стенах, должны активно делиться полученными знаниями и накопленным опытом. У нас много талантливых детей. Но с ними нужно постоянно работать».

В той или иной степени на это сегодня нацелены практически все новые учебные учреждения и организации дополнительного образования. Среди них - лицей МГУ им. Н.П. Огарева, Дом научной коллаборации, сразу три учебных заведения, ставшие опорными школами РАН, технопарк «Кванториум» и его мобильный аналог, а также только создаваемые математическая школа при МГПИ им. М.Е. Евсевьева и детский технопарк в Рузаевке. «Надо сделать так, чтобы уровень образования в России был выше, нежели во всех остальных странах, - заключил Глава Мордовии. - А этого можно достичь только путем формирования полноценной системы эффективных педагогических методик».



