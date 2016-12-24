Дорогой зачет

Преподаватель Саранского кооперативного института получила условный срок за торговлю отметками

В Саранске доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Саранского кооперативного института Татьяна Громова выслушала приговор по делу о продаже зачета. 39-летняя преподаватель вуза была признана виновной в получении денег от студента в обмен на экзаменационную снисходительность.

Будущий юрист, проходивший обучение в Саранском кооперативном институте, провалил сдачу зачета по дисциплине «Наследственное право». Но раз не удалось взять знаниями, ситуацию решено было исправить деньгами. Парень предложил преподавателю Татьяне Громовой поставить ему зачет без всяких «ненужных» проверок. И пообещал отблагодарить весьма приличной суммой - 30 тысяч рублей. Деньги и впрямь немалые, учитывая, что иные преподаватели вузов в республике спокойно ставили студентам зачеты и за несколько тысяч рублей - уголовные дела тому свидетели. Доцент польстилась на высокий «гонорар» и согласилась продать таким образом успешную отметку. Условились, что деньги будут переведены ей по номеру телефона, к которому привязан банковский счет.

Спустя некоторое время щедрый студент позвонил Громовой и сообщил, что сможет перевести только 28,5 тысячи рублей. Женщина не стала нарушать договоренность из-за полутора тысяч и согласилась «принять» чуть меньшую сумму.

К несчастью для преподавателя, о коррупционной сделке узнали правоохранители и возбудили в отношении Татьяны Громовой уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Почему не за взятку? Все дело в том, что вуз Татьяны Громовой не является государственным, и следствие сочло правомерным применение статьи именно о коммерческом подкупе. В ходе расследования женщина воспользовалась своим конституционным правом и отказалась от дачи показаний, но уже в судебном заседании полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

С учетом признания вины и явки с повинной прокурор просила назначить Громовой условное наказание. В итоге Ленинский суд приговорил доцента к 2 годам условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на 2 года.