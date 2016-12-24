Вирус страха

На третьей неделе глобального распространения коварный и ужасный коронавирус проник-таки на территорию Мордовии. Не в прямом медицинском, к счастью, смысле, а исключительно в виде досужих сплетен.

Соседи по подъезду живо спорят о количестве госпитализированных, пассажиры в общественном транспорте не менее активно пугают друг друга новостями о якобы вводимом со дня на день карантине. Пользователи соцсетей без устали «набивают лайки», выясняя, насколько подорожали обычные медицинские маски и чем советские стеклянные шприцы лучше одноразовых. Под подозрением находятся уже чуть ли не все туристы и командированные, вернувшиеся в течение последних нескольких месяцев из Китая. А работники инфекционной больницы с гордостью демонстрируют новенькие переносные боксы для пациентов и свою спецодежду, до боли напоминающую армейские ОЗК.

Официальные данные при этом не выглядят устрашающе. По информации регионального минздрава, в больницах и поликлиниках имеется все необходимое оборудование, расходные материалы и средства защиты. Имеется даже уникальный аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, насыщающий кровь кислородом. На усиление мер профилактики Правительство республики дополнительно выделило около 5 миллионов рублей. На эти деньги будет закуплен еще один аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких), плюс - расходные материалы для Республиканской инфекционной больницы и службы скорой помощи. В лечебных учреждениях республики постоянно проводятся семинарские занятия, на которых обсуждаются вопросы профилактики и лечение больных вирусной пневмонией.

Пока с подозрением на коронавирус в Мордовии были госпитализированы восемь человек. Первыми в «инфекционку» попали две женщины, отдыхавшие не так давно в Гонконге. По приезде на родину путешественницы почувствовали недомогание. С жалобами на повышенную температуру они обратились в поликлинику. И уже оттуда их направили в больницу для проведения комплексного обследования.

«Пациентки были изолированы, проводится антивирусная терапия, - пояснил в этой связи министр здравоохранения РМ Олег Маркин. - Также у них взяты анализы на коронавирус, изучением которых занимаются специалисты Новосибирской и Нижегородской лабораторий. Состояние женщин характеризуется как удовлетворительное. В обычной ситуации лечение, скорее всего, проводилось бы амбулаторно. Но, учитывая сложившуюся эпидобстановку, мы обязаны принять профилактические меры. Никаких рисков и угрозы для общества нет».

5 февраля в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на вызванную коронавирусом пневмонию доставили жителя Саранска, вернувшегося на днях из Поднебесной. Бригада скорой помощи приехала за ним в специальных защитных костюмах (!), закупленных к чемпионату мира по футболу. Жалобы были аналогичны - высокая температура и кашель. Буквально следом в «инфекционку» привезли и целую семью - родителей с двумя детьми, заболевшими после поездки на «материковый» Китай. Еще один молодой человек находится в рузаевской больнице. Всем им тоже поставлен диагноз ОРВИ. Признаков вызванной новым вирусом пневмонии ни у кого не выявлено.

При этом нельзя исключать, что граждане, «подцепившие» ту же простуду или грипп по возвращении из стран Юго-Восточной Азии, банально опасаются обращаться за помощью и занимаются самолечением. Ведь иначе их почти непременно «упекут» в карантин - как говорится, «до выяснения». И тут остается лишь молиться, чтобы среди них не оказалось носителей коронавируса.

Чиновники от медицины, между тем, постоянно заверяют, что страна готова к эпидемии. Коронавирус по своим симптомам и клиническим проявлениям очень похож на атипичную пневмонию. А опыт ее успешного лечения у российских врачей имеется. На том, что вакцины от пневмонии «Novel coronavirus pneumonia» (NCP), вызванной вирусом «2019-nCoV», как известно, еще нет, внимание обычно не заостряется. Хотя, если вдуматься, борьба в таком случае идет не с самим заболеванием, а с его распространением и последствиями. Напротив, о мерах профилактики говорится, увы, крайне мало.

Не будем гадать, почему так происходит. Но правила эти нехитрые все же напомним. Благо они не отличаются от тех, что применяются при вспышке ОРВИ, - нужно соблюдать элементарные правила гигиены, чаще делать влажную уборку помещений, регулярно их проветривать, больше есть продуктов с высоким содержанием витамина С, а также блюд с добавлением чеснока и лука, избегать по возможности появления в местах массового скопления людей и, наконец, не забывать пользоваться медицинскими масками.

О средствах индивидуальной защиты кожи лица и органов дыхания разговор особый. Они всего за несколько дней стали товаром дефицитным. На недавнем совещании с членами Правительства Президент страны Владимир Путин заявил, что аптеки, которые необоснованно «взвинчивают» цены, нужно лишать лицензии. По итогам мероприятия региональные управления Федеральной антимонопольной службы начали проверки аптечных сетей.

Случаев стократного завышения стоимости изделий, как происходило в иных регионах, в Мордовии, правда, не выявлено. Самые дорогие маски, если верить скану, опубликованному в одном из саранских пабликов, продавались в химмашевской аптеке - 80 рублей за три штуки. Впрочем, подлинность представленного кассового чека не доказана. По заверениям фармацевтов, за такую сумму у них можно было прибрести сразу 3 упаковки по 3 маски в каждой, то есть 9 штук. Но, во-первых, такие изделия имеют массу разновидностей - от простых нестерильных повязок до фильтрующих респираторов, защищающих органы дыхания не хуже противогазов. Во-вторых, некоторый рост цен - где на 15, где на 30, а где-то и на все 100 процентов - произошел не столько в розничном, сколько в оптовом звене. Этим, кстати, отчасти и объясняется нехватка масок в аптеках, ибо приходится перезаключать договоры, уточнять их условия, вносить коррективы в поставки…

К борьбе с не на шутку разбушевавшимся коронавирусом подключились даже транспортники. В Саранском аэропорту, к примеру, пассажиров с повышенной температурой тела «вычисляют» сейчас при помощи переносных и стационарных тепловизоров. А заодно - расспрашивают прилетевших граждан об их самочувствии.

P.S. В понедельник минздрав республики официально подтвердил, что анализы на коронавирус у прибывших из Гонконга девушек оказались отрицательными. Тем не менее пациентки продолжают получать противовирусную терапию в инфекционной больнице, как того требует схема лечения «обычной» ОРВИ. Результаты анализов других госпитализированных пока не готовы. Дело в том, что проводить исследования на неизвестный ранее штамм коронавируса уполномочены лишь несколько лабораторий. Для Мордовии определены центры в Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Не болейте, берегите себя!



