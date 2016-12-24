На телеканале НТМ 4 февраля стартовал уникальный авторский проект «Острые темы» известного журналиста Мордовии Юлии Литвиновой. Она долгие годы работает правовым обозревателем на телеканалах и является обладателем различных престижных наград всероссийских и международных конкурсов.

На НТМ Юлия Литвинова намерена делать выпуски программы, посвященные различным историям, событиям, фактам, происходящим в то или иное время в республике. Вопросы автор пытается искать как по горячим следам, так и поднимать их спустя время. Первый выпуск программы посвящен осужденному с пожизненным сроком лишения свободы Андрею Хотенову. Именно он написал письмо автору программы и просил обратить на него внимание общественности. За тройное убийство и грабеж Хотенов сначала избежал смертной казни, а после был приговорен к пожизненному сроку. Сейчас, спустя 28 лет невыносимых условий, бывший смертник рвётся на свободу и кричит о своем праве на условно-досрочное освобождение. Так почему же российское правосудие отказывает таким заключенным? Кто на самом деле может покинуть исправительные учреждения Мордовии? Ответы на эти и другие вопросы автор программы искала у юристов, психологов и общества. Премьера уже состоялась, ну а первый выпуск программы «Исповедь Смертника» в рамках проекта «Острые темы» можно увидеть на официальных сайтах и в группах социальных сетей телеканала НТМ. Его слаженная команда надеется, что он понравится телезрителям.

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56-летний заключенный мордовской колонии рвётся на свободу. Об этом он написал мне в своем письме. Приговоренный еще в 92 году сначала к расстрелу, а после к пожизненному сроку ищет поддержки у правозащитников, известных актеров, депутатов и военных. Андрей Хотенов в своем письме заявляет, что за 28 мучительных лет в неволе сполна заплатил за грабёж и жестокое убийство трех человек. По закону арестант и правда имеет право на условно-досрочное освобождение. Сегодня его добиваются десятки подобных изуверов.

Некогда молодой перспективный летчик военно-воздушных сил еще Советского Союза - сегодня один из старейших заключенных спецучастка исправительного учреждения особого режима № 1 в поселке Сосновка. Андрей Хотенов - знаменитый Зеленоградский убийца. Это не первое его интервью, но, пожалуй, сегодня будет самое откровенное. За годы заключения Хотенов почти не изменился. Тот же холодный и расчетливый взгляд, только, пожалуй, разговоров о раскаянии стало больше.

Под усиленным конвоем его ведут в комнату свиданий. Огнестрельного оружия охранники не носят, только дубинки. Слишком опасно. От этого человека, впрочем как и от других пожизненников, всего можно ожидать.

Его жизнь, говорит Андрей, рухнула в начале лихих 90-х. Будучи тогда любимым мужем, молодым отцом и, главное, перспективным летчиком, служившим в Венгрии, он не устоял перед соблазном быстренько разбогатеть. Провернул валютную аферу, но мошенничество сразу раскрыли. В итоге военный трибунал приговорил его к исправительным работам в спецкомендатуре Оренбурга и лишил всех званий.

Андрей Хотенов - осужденный с пожизненным лишением свободы ФКУ ИК-1 УФСИН России по РМ: «Я, по сути, тогда начал деградировать. Семья была на грани, я лишился любимой службы в армии, я, по сути дела, тогда всего лишился. И где обычно русский человек находит себя? Он находит себя в стакане с водкой. Увидел сон-явь, как некто в красном одеянии, лица не видно в подземелье, свет явно потусторонний, говорит: «Андрей, я знаю тебя и хочу помочь и сделать тебя богатым. Машины, квартиры, рестораны будут, но только ты мне должен пожать руку, и я пришлю тебе человека, который поможет тебе все это приобрести». Это был САТАНА. Я не хотел жать руку, но, как загипнотизированный кролик, не сам поднял, а она поднялась - и пожал. Проснулся, и было ощущение от его руки».

Вещий сон или пьяный угар уже вскоре свел Хотенова с его будущими сообщниками, ранее судимыми Баходыром Полвановым и Вячеславом Подставничевым. Один из них предложил Андрею весьма прибыльную сделку. Нужно лишь было ограбить в Зеленограде квартиру неких братьев Евдокимовых, у которых якобы спрятаны похищенные из аэропорта Шереметьево полмиллиона долларов. В итоге 27 июня 1991 года они убили трех человек. Последней жертвой оказалась молодая девушка, случайно оказавшаяся на месте преступления. Трупы спрятали под кроватью, а вместо желаемых миллионов долларов смогли найти лишь 15 тысяч рублей.

Андрей Хотенов: «Меня заставили выполнять те действия, которым я противился по натуре своей. Я был в состоянии алкогольного опьянения тогда. И, чтобы не видеть тот ужас, там стоял самогон, я наливал и пил».

- Они убивали?

Андрей Хотенов: «Так я помогал. Меня заставляли. Взяли веревки, накидывали и душили».

- А вы что делали?

Андрей Хотенов: «Мне вот говорили принести, подать, перерезать. Моя роль намного ниже была, чем их. Мой вклад в убийстве братьев есть, и я в этом раскаиваюсь. В убийстве Елены Харькиной я прекратил это делать, т.е. лишать ее жизни. Но об этом и в приговоре ни слова».

6 октября 1992 года Хотенов, несмотря на свои доводы, получил высшую меру наказания. Расстрела в шестом коридоре Бутырской тюрьмы он ждал почти пять лет, а после моратория никак не мог свыкнуться с мыслью, что тюрьма - это навсегда, а один лишь выстрел мог избавить его от этих стен.

Андрей Хотенов: «Я добиваюсь пересмотра дела, чтобы приговор отменили потому, что наказание несправедливое».

- Какое, на ваш взгляд, будет справедливое наказание за три погубленные жизни?

- По моему внутреннему убеждению - 15 лет. Потому что в этих невыносимых, жутких условиях российского пожизненного лишения свободы ЭТОГО ДОСТАТОЧНО! Вы даже не представляете, что такое один день пребывания здесь!

Действительно, жизнь бывших смертников здесь не сладкая. Одно слово - особый режим. Так и они далеко не зайчики. Для убийц, педофилов, насильников, террористов и лидеров преступных сообществ любая связь с внешним миром запрещена. Круглые сутки они находятся в камере. Железные замки открываются нечасто. На прогулку 2 часа в день, по необходимости визит в медсанчасть. Два раза в неделю их ведут в баню все в той же безопасной стойке - руки за спиной.

После введения моратория на смертную казнь, отмечают в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний, количество осужденных пожизненно стремительно растёт, так же как и траты на их содержание. Сегодня в российских колониях в статусе пожизненника сидят 1940 человек, из них 300 - в Мордовии. Многие так же, как и Андрей Хотенов, уже отсидели больше четверти века, а значит, по закону имеют право на условно-досрочное освобождение. Так при каких критериях бывшие смертники могут вернуться в общество?

Сергей Основин - заместитель начальника участка для содержания осужденных к пожизненному сроку лишения свободы ФКУ ИК-1 УФСИН России по РМ. «Осужденный должен содержаться и отбывать наказание в послушном поведении ежедневно с соблюдением уголовно-исполнительных норм в период 25 лет, и только тогда он имеет право подать ходатайство на условно-досрочное освобождение. В истории нашего участка людей, вышедших по УДО, не было».

То есть вроде бы освобождать можно, но на деле судебная система России ответственность такую на себя не берет. Выйти на свободу смогли только шесть особо опасных преступников с пожизненным сроком лишения свободы. И то потому, что добились пересмотра приговоров уголовных дел, а значит, пожизненный срок им заменили на реальный. Первым таким образом в 2006 году из тюрьмы «Вологодский пятак» освободился Александр Бирюков, последним в 2018 году стены «Полярной Совы» покинул Анвар Масалимов. Психологи однозначного ответа на вопрос, сможет ли такой человек адаптироваться в современном обществе, не дают.

Ольга Раскольцева - психолог ФКУ ИК-1 УФСИН России по РМ. «Выясняем, насколько осужденный сможет адаптироваться. Если у него остались социальные связи, т.е. родственники, близкие, друзья, то сможет».

Сейчас очередного решения суда дожидается и Андрей Хотенов. На воле, говорит заключенный, его ждут престарелые больные родители, дети и внучки. Найдет ли бывший смертник себе работу, сможет ли приспособиться к воле, которую совсем не знает, и как отреагирует общество? До сих пор многие спорят - возвращать или нет смертную казнь и выпускать ли по УДО состарившихся и зачастую больных душегубов.

Нина Любишкина - адвокат: «Государство и общество у нас в принципе не готовы принять осужденных, которых будут освобождать условно-досрочно. Нет мест, где они будут отмечаться, нет жилья. Не все осужденные являются гражданами РФ, и выпускать их чревато последствиями. Поэтому сегодня государство несёт колоссальные расходы, тем не менее так проще, удобнее и выгоднее, если говорить цинично, содержать их в местах лишения свободы, нежели отпускать их по УДО. Иначе нужно построить учреждения, многие из таких заключенных престарелые, которым потребуется уход».

Скорее всего, добиться УДО, так же как и пересмотра дела, у Андрея Хотенова вряд ли получится. И это несмотря на то, что на его стороне некоторые правозащитники, адвокаты и психологи. Последние после многочисленных исследований с уверенностью заявляют, что Хотенов вменяемый и адекватный человек. Таких пожизненных сегодня только 4 процента из 100. Впрочем, заключенный настроен решительно! Он будет продолжать писать письма во все инстанции, просить помилования у президента страны и надеяться. Ведь надежда - это все, что у него осталось!

Хотенов: «Вот этот тяжелый крест раскаяния - он до конца жизни. Я чувствую, что Господь простил меня и люди наши русские, если у них не настолько ожесточилось сердце, могут меня простить. Я просил прощения у родственников, просил прощения у жителей Зеленограда за совершенное злодейство. Неужели у русских людей настолько огрубели сердца, что они не могут меня простить?»