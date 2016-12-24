Тина Канделаки: «Мне говорили, что у меня ничего не получится»

Тина Канделаки регулярно дает поводы для разговоров о ее персоне, но на этот раз он особый: теледива выпустила в свет книгу, которая наверняка станет популярной - по крайней мере у прекрасной половины населения России. Называется она «PRO тело» и дает ответы на вопросы, которые волнуют женщин от юности и до глубокой старости: как сохранить здоровье и привлекательность. Этим-то и удивительна наша собеседница: она прекрасно разбирается, кажется, во всем: в политике и спорте, образовании и медицине. Ну и, конечно, в телевидении, где она работает уже не один десяток лет и добилась успехов, отмеченных профессиональными наградами.

- Тина, это уже не первая ваша книга, основанная на вашем личном опыте: первой была «PRO лицо». Будут новые издания из этой серии?

- Я изначально хотела сразу написать книгу про диеты и похудение - потому что, как вы понимаете, для меня это больной вопрос. А когда я пришла в издательство, то мне сказали: «Первое, что людей интересует в вашем случае, - что вы делаете с лицом и как вы так молодо выглядите». Поэтому мы договорились на несколько книг. Первая - про лицо, вторая - про тело, третья - про эмоциональный интеллект, а четвертая - про «голосуй за себя». Потому что за 26 лет профессиональной карьеры накопилось достаточно много опыта: как ухаживать за собой, как сохранить кожу здоровой, как хорошо выглядеть. Есть множество объяснений: почему одни женщины очень худые, стройные, и им ничего не надо делать, а другие, питаясь воздухом, поправляются. Вот я - из второй категории. Так что работа над этой книгой была интересна и мне самой, потому что я систематизировала все знания, которые получала с 16 лет, когда начала бороться с весом.

- Какие правила в питании соблюдаете вы?

- Есть много разных правил и диет. Что касается меня - то я, например, стараюсь после четырех или пяти вечера не есть. А вообще есть интересное наблюдение: не надо гнаться за чужими параметрами. Еще 50 лет назад представить себе было невозможно, что Ким Кардашьян с ее ростом и параметрами будет иконой красоты. Через какое-то время будут другие параметры красоты. Самое главное, что мне хотелось выразить: не стремитесь к параметрам 90-60-90, не стремитесь к весу 54 килограмма. Пожалуйста, стремитесь к здоровью. Потому что для кого-то вес в 70 килограммов - это здоровье, а для кого-то - чрезмерный вес, когда надо похудеть. Поэтому прежде, чем вступить на эту дорогу «улучшайзинга» себя, своей фигуры, вы должны понять, что вы улучшаете себя не под кого-то, а себя под себя. Если вы это поймете - то и с питанием, и с упражнениями, и с другой рутиной все сложится.

- Вы, наверное, неоднократно слышали, что и худеть, и заниматься спортом проще, когда есть деньги?

- Да! Самый традиционный вопрос для меня: «Ну, конечно, вы можете себе это позволить - у вас есть деньги!» Ответ на это - очень неприятный для тех, кто так думает: деньги вообще здесь ни при чем! Потому что сделать утром планку у кровати - бесплатно, и, простите меня, не жрать - это тоже бесплатно. Условно говоря, я сегодня худею абсолютно бесплатно с четырех часов дня, потому что до 9 утра я ничего не буду есть. В этом смысле главное - сформировать пищевые привычки. И они должны быть исключительно вашими - не надо следить за новомодными диетами. Если вы исключаете какой-то продукт из своего рациона, то вас трясет только первые месяц-полтора, а потом вы к этому привыкаете. Я, например, не ем сладкое, торты «Наполеон», выпечку. Я не сижу ни на какой диете. Мой рацион - те продукты, которые я люблю. Если вы будете держаться на диете и есть три ложечки риса в течение дня - то, конечно, вы сорветесь. Вы не сможете просто на этом жить.

- А как много времени вы уделяете спорту?

- Вообще все специалисты говорят, что надо тренироваться четыре раза в неделю. У меня бывает и больше - но у меня все это связано еще бывает с тем, что тренировки меня эмоционально разгружают. Я имею в виду мой сложный рабочий график. Условно говоря: потренировался и выдохнул - такой способ расслабления. А еще люди, которые занимаются спортом, не так склонны к алкоголю, наркотикам и другим вредным привычкам. Потому что это - эндорфины. Занятия спортом на протяжении 25 лет составляют уже мою рутину, это уже биохимический процесс. А детям хочу сказать: если вы не будете заниматься спортом, то вам будет сложно в современном мире. Вам просто не хватит ни эмоционального интеллекта, ни сил, ни энергии справляться с теми вызовами, которые вас ждут...

- Понятно, что спорт в жизни молодого поколения важен. Но хорошее образование для достижения успехов тоже ведь никто не отменял...

- Недавно на одной из радиостанций меня спросили, почему я никогда не буду министром образования. Потому что я считаю, что в нашей стране вообще излишне много бесплатного образования. Это моя субъективная позиция, поэтому подчеркну, что такое предложение никогда не будет принято на уровне государства. Но если вы спросите меня - я могу вам сказать. Мы по-прежнему даем огромное количество бесплатного образования в мире, где существует доступ к информации у всех и у каждого, начиная с трехлетних детей с телефоном в руке. Что это значит? Что наши дорогие и уважаемые педагоги конкурируют с документальными фильмами Би-Би-Си, с лекциями Татьяны Черниговской (доктор наук, специалист в области теории сознания - прим. авт.), с огромным количеством контента, который вы можете найти в более увлекательной форме, нежели педагог даст вам в классе. И тут возникает проблема, потому что педагог конкурирует с тем, что надо вписать в урок, - и с огромным количеством знания, которое человек может получить сам. Как мне кажется, того минимума, который дают девять классов, вполне достаточно для того, чтобы ученики шли либо в профессиональное училище, либо, соответственно, работать.

- Почему?

- Потому что в современном мире чем раньше начнешь заниматься практикой, тем лучше. Пока дети учатся, очень многие профессии просто исчезнут. Идет очень большое развитие, вы же понимаете, идет автоматизация, которая исключает человека из цепочки определенных действий. Уже сейчас мы с вами понимаем, что официанты сегодня есть, а через десять лет они не будут нам нужны. Можно будет заказать все через экран. Или продавцы-консультанты в книжном магазине, очевидно же, что через десять лет в них необходимость исчезнет. Будет стоять какая-нибудь компьютеризированная Алиса и отвечать на все ваши вопросы гораздо быстрее и лучше человека. И на этом фоне учиться много лет, когда мир меняется каждую неделю, каждый день и каждую минуту, - это просто бессмысленно.

- Хорошо, а есть у вас какой-то универсальный секрет успеха?

- Все начинается с выхода из зоны комфорта. Мы все - разные, страна большая, у всех - разный достаток. И это надо понимать. Я очень хорошо понимаю людей, у которых нет денег, нет возможностей, - людей, которые терпят нужду. Потому что мое взросление пришло на период, когда моя мама, будучи врачом, потеряла не только работу - потеряла все. Одна страна рушится, другая еще не построена, денег нет... Чтобы продержаться в этот период, мы продали квартиру. Чтобы дать мне образование, мы все время что-то продавали. Я сейчас не шучу. Мы жили в «трешке» - продали, переехали в «двушку» в этом же доме, потом - в «однушку». И вот так путешествовали, пока не продали все и не дали мне деньги на то, чтобы я получила образование в Москве. Я поставила на карту все. Мои родители продали последнее жилье, снимали квартиру в тот момент, когда я в Москве делала первые шаги. И через несколько месяцев я к себе их перевезла - мы снимали жилье уже здесь, в Москве. А через какое-то время я смогла купить им квартиру. Я детям своим это все объясняю. Это все - про большую ответственность. Не то чтобы я была супервумен - у меня просто не было выбора. Если вы чего-то хотите - за это ответственны только вы. Не погода, не обстоятельства, не власть, не кто-то еще - а вы и только вы! И если ваша жизнь не стала такой, какой вам хотелось, то в этом виноваты только вы. А я пример того - без ложной скромности вам скажу - когда все обстоятельства против, от начала до конца.

- Но в этом деле удача же важна тоже…

- У меня не было по жизни такого, чтобы фартануло и ветер дунул в паруса. Ни разу! Вся жизнь - на сопротивлении. В Грузии мне говорили, что я не могу быть ведущей, потому что окончила русскую школу и не так быстро могла читать суфлёр (монитор, где бегущей строкой идут подсказки ведущему, что ему нужно сказать в эфире, - прим. авт.), мне сделали отдельно большой ватман, человек стоял у суфлёра и русскими буквами писал грузинские слова. Мне говорили, что у меня ничего не получится - а я стала там лучшей ведущей! Я приехала сюда - и меня не пускали в кадр: ну куда - с таким акцентом, с такой внешностью? Держите микрофон и работайте корреспондентом. И я - вот так: сначала в кадре - рука, потом - часть туловища, потом целиком завалилась в кадр, а потом из него не ушла! Так что кто бы вам что ни говорил - если вы выбрали себе то, чего хотите добиться, - вы этого добьетесь!