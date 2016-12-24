Обнаженный шантаж

С начала года зарегистрировано уже несколько случаев, когда под угрозой распространения интимных фото в интернете у жительниц Мордовии вымогали деньги

Пикантные фото жительниц Мордовии, приватным образом размещенные на личных страницах в соцсетях, все чаще становятся причиной шантажа и вымогательства денег. Попадая в чужие руки, этот фото- и видеокомпромат становится убийственным аргументом в охоте за деньгами беспечных барышень. С начала года в республике зарегистрировано уже три случая, когда под угрозой распространения интимных фото в интернете у женщин вымогали деньги.

«Совершаются такие преступления в ходе общения в социальных сетях, в частности в социальной сети «ВКонтакте», - отметил на брифинге для журналистов начальник отдела полиции № 3 по Саранску Сергей Калядин. - В ходе переписки молодые люди обмениваются интимным фото или даже видео. В последующем страница в социальных сетях взламывается преступниками, и вот эта переписка становится для них доступной».

Так, в полицию обратился 34-летний местный житель, который рассказал, что неизвестный в социальной сети под угрозой распространения интимных фотографий его супруги вымогает денежные средства в сумме 3 тысячи рублей. Незадолго до этого жительница Мордовии в переписке с мужем отправила ему несколько своих сексуальных снимков. А спустя некоторое время был взломан пароль от ее личной страницы. Неизвестный скачал сохраненные там интересные фотографии, а затем требовал деньги, угрожая в случае отказа переслать снимки их друзьям и подписчикам.

Заметим, что жертвы такого сетевого вымогательства часто отказываются платить. Ведь, один раз получив деньги, интимный шантажист может требовать их вновь и вновь. И нет никаких гарантий, что пикантные материалы все равно не будут растиражированы в интернете. Вот и супружеская пара из нашей республики не поддалась на угрозы вымогателя, после чего сексуальные фото женщины злоумышленник разослал их знакомым.

Аналогичным образом от действий неизвестных пострадала 24-летняя местная жительница, которая отправила собственные фотки в стиле ню своему молодому человеку, служащему в армии по контракту. Но в эту эротическую переписку неожиданно вмешался посторонний пользователь, взломавший личную страницу девушки. За нераспространение горячих снимков он потребовал у нее 3,5 тысячи рублей.

Главная проблема при расследовании таких вымогательств - вычислить злоумышленника. Шантажисты, как правило, используют фейковые аккаунты, по которым выйти на реального человека практически невозможно. А чтобы обналичить деньги, если жертва все-таки соглашается платить, злоумышленники используют многоступенчатые переводы через обезличенные электронные кошельки и банки.

Заведующая кафедрой уголовного права МГУ им. Н.П. Огарева Светлана Петрикова напомнила, что санкции статьи 163 УК РФ («Вымогательство») предусматривают наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей и вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет вместе с таким же штрафом.

К слову, в 2019 году в Саранске было возбуждено 10 уголовных дел, связанных с вымогательством в социальных сетях. Правда, иногда откровенные фотографии жительниц Мордовии попадают в широкое интернет-обозрение не из-за денег, а из мстительных побуждений. Так, два с половиной года условно получил в прошлом году 30-летний житель Саранска, который решил явить миру обнаженные фото своей бывшей супруги.

Находясь еще в законном браке со своей дамой сердца, мужчина наслаждался пикантными снимками любимой в частном порядке. Девушка охотно шла на контакт и баловала мужа откровенными фотографиями. Однако спустя время их брак начал трещать по швам, и сохранить отношения молодой паре не удалось. Тоскуя по былым ласкам своей благоверной, мужчина решил сохранить фотокарточки для личного пользования. При этом он не оставлял попыток вернуть экс-возлюбленную. Нервы у молодого человека сдали после очередного категоричного отказа. В результате он разместил в социальной сети «ВКонтакте» снимки бывшей супруги откровенного содержания. Они провисели в сети всего несколько часов, но успели попасться на глаза знакомым девушки. Столь «приятная» неожиданность повергла пострадавшую в шок, и она побежала в полицию сообщать о случившемся. На нарушителя завели уголовное дело по факту распространения порнографических материалов в сети Интернет. Своей вины он не отрицал. Точку в этом уголовном деле поставил Пролетарский суд города, назначив обвиняемому наказание в виде 2,6 года условно.

А в Рузаевке суд в свое время вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая отомстила подруге, выложив в сеть ее эротичные фото. Хорошие приятельницы рассорились в пух и прах, из-за чего - девушки не рассказали даже следователю. Превратившись в заклятых недругов, одна из них решила насолить другой публичным способом. Женщина вспомнила, как летом на дне рождения общей знакомой они устроили откровенную фотосессию. Пикантные фото остались в распоряжении мстительницы.

Барышня создала от имени героини фотосессии страницу в «Одноклассниках», где разместила ее эротические фотографии. Фото в стиле ню были доступны для просмотра всем желающим. Соперница узнала об этом от шокированных откровенными снимками приятелей. Вычислить, кто организовал эту акцию, не составило труда. В тот же день девушка позвонила бывшей подруге и потребовала немедленно удалить пикантный компромат. Та выполнила требование и даже попыталась избавиться от всех скандальных фотографий, сделанных на дне рождения приятельницы, однако избежать ответственности ей не удалось. Жертва интернет-обнаженки написала заявление в правоохранительные органы на бывшую подругу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». В итоге суд признал сетевую мстительницу виновной и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей, с обязательством возместить еще 10 тысяч потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.