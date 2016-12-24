Личному составу Управления Росгвардии по РМ представили нового руководителя

В Мордовии в рамках рабочего визита заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ полковник Павел Дегтярев представил руководящему составу территориального управления и командирам подразделений Росгвардии, дислоцирующихся в регионе, вновь назначенного начальника Управления Росгвардии по Республике Мордовия полковника полиции Андрея Каринкина. Соответствующий приказ был подписан Директором Росгвардии 3 февраля 2020 года.





Новый руководитель начал служебную деятельность в органах внутренних дел в 2001 году, прошел путь от инспектора штаба районного отдела внутренних дел города Чебоксары, до заместителя начальника управления – начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашской Республике и пользовался среди коллег заслуженным уважением.

«Территориальное управление Росгвардии, имеет значительные традиции служебно-боевой деятельности. За время своего существования региональное ведомство добилось высоких показателей в деле обеспечения правопорядка в Мордовии. Уверен, Андрей Алексеевич, опираясь на богатый опыт, приложит все усилия для достижения новых высот в профессиональной деятельности, сохранении и приумножении славных традиций территориального органа», - отметил в своем выступлении Павел Дегтярев.

Также вновь назначенный начальник территориального органа Росгвардии был представлен руководству законодательной, исполнительной власти Республики Мордовия и регионального правоохранительного блока.

Справка «ВС»

Полковник полиции Каринкин Андрей Алексеевич родился 22 октября 1979 года в Чувашской Республике. Имеет два высших образования: в 2001 году окончил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, в 2005 году — образовательное учреждение высшего профессионального образования Центросоюза РФ «Чебоксарский кооперативный институт» с квалификацией «юрист».

Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году. За годы служения закону и правопорядку прошел путь от инспектора штаба районного отдела внутренних дел г. Чебоксары до заместителя начальника управления — начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашской Республике. Имеет большой опыт в организаторской и управленческой деятельности, приобретенный на службе в подразделениях лицензионно-разрешительной работы и охраны общественного порядка, в том числе на руководящих должностях.

За образцовое выполнение служебного долга и проявленный при этом профессионализм полковник полиции Каринкин А.А. неоднократно поощрялся вышестоящим командованием. Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» II и III степеней.

Приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 3 февраля 2020 года назначен на должность начальника Управления Росгвардии по Республике Мордовия.