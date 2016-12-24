C 12 февраля в школах Саранска вводится карантин

Представители Мордовии вошли в число финалистов конкурса «Лидеры России-2020»
Сразу два представителя Мордовии вошли в число финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» от Приволжского...
На основании постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ Администрацией городского округа Саранск приостанавливается учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования городского округа Саранск с 12 по 18 февраля включительно.
Изучение учебного материала будет организовано посредством дистанционного обучения.
Сразу два представителя Мордовии вошли в число финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» от Приволжского...
Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников
Госдума хочет добиться запрета взимать комиссию с коммунальных платежей
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
Валерия Леонтьева не надо представлять: певца знают и любят несколько поколений слушателей. И любят не только за мастерское владение голосом и...
11 представителей Мордовии прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России-2020»
Освободят ли от уплаты 13-процентного налога тех россиян, чьи доходы не дотягивают до двукратной величины минимального размера оплаты труда
В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда
Новый смертельный коронавирус родом из китайского Уханя держит весь мир в напряжении. Территория с десятками миллионов жителей - в плотном...
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав