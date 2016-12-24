Пользователи соцсетей поблагодарили администрацию Саранска за своевременную уборку снега

После обильных снегопадов жители Мордовии часто жалуются в соцсетях на нерасчищенные дороги в разных населенных пунктах. Коммунальные службы стараются работать оперативно, но чтобы убрать снег сразу и везде иногда попросту не хватает рук.

Все жалобы фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в районные администрации для решения проблем.

Но порой система регистрирует и положительные отзывы. Например, недавно в официальную группу Саранской администрации «ВКонтакте» обратились жители улицы Чехова и поблагодарили за то, что в этом году их дорогу своевременно очищают от снега.

«В прошлые годы снег убирали только один раз, весной, – пишут они. – Мы жили, как в забытой деревне. Никто не хотел сюда ехать, потому как улица тупиковая, но мы же в этом не виноваты. Здесь тоже живут люди и за все исправно платят. Спасибо еще раз».

Также автор приложил фото с расчищенной дорогой.

Если вы столкнулись с неубранным снегом или другими проблемами на вашей улице, обязательно сообщайте об этом в соцсетях. Прикладывайте фото и видео.

Расскажем, что сделано.