Пользователи соцсетей поблагодарили администрацию Саранска за своевременную уборку снега

«Комиссионный» скандал
Госдума хочет добиться запрета взимать комиссию с коммунальных платежей
После обильных снегопадов жители Мордовии часто жалуются в соцсетях на нерасчищенные дороги в разных населенных пунктах. Коммунальные службы стараются работать оперативно, но чтобы убрать снег сразу и везде иногда попросту не хватает рук.
Все жалобы фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в районные администрации для решения проблем.
Но порой система регистрирует и положительные отзывы. Например, недавно в официальную группу Саранской администрации «ВКонтакте» обратились жители улицы Чехова и поблагодарили за то, что в этом году их дорогу своевременно очищают от снега.
«В прошлые годы снег убирали только один раз, весной, – пишут они. – Мы жили, как в забытой деревне. Никто не хотел сюда ехать, потому как улица тупиковая, но мы же в этом не виноваты. Здесь тоже живут люди и за все исправно платят. Спасибо еще раз».
Также автор приложил фото с расчищенной дорогой.
Если вы столкнулись с неубранным снегом или другими проблемами на вашей улице, обязательно сообщайте об этом в соцсетях. Прикладывайте фото и видео.
Расскажем, что сделано.
Госдума хочет добиться запрета взимать комиссию с коммунальных платежей
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