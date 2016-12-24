ГЛАВНЫЙ ПОСТАВЩИК ВАШЕЙ СТРОЙКИ

В последнее время многочисленные исследования наглядно подтверждают, что локальные торговые предприятия не только не уходят с рынка, но и продолжают успешно развиваться. В Мордовии к их числу смело можно отнести стройбазу «Строитель», специализирующуюся на обслуживании клиентов, которым нужен полный комплекс товаров и услуг для строительства и ремонта.

«Строителю» отчасти повезло. Компания была создана семь лет назад, то есть фактически в ту самую пору, когда рынок в его нынешнем виде только начинал формироваться. Это позволило изучить особенности работы конкурентов, их плюсы и минусы, а в конечном счете - выбрать собственный путь, определить свои приоритеты.

Со временем удалось наладить прямые контакты с целым рядом ведущих заводов, стать их официальными дистрибьюторами на территории Мордовии и, соответственно, получить определенные преференции. И, кстати, не только ценовые. Наши клиенты всегда могут быть уверены в надлежащем качестве предлагаемой продукции, наличии сертификатов и прочих разрешительных документов - вспоминает директор предприятия Юрий Зарубин.

Большое количество различных наименований строительных материалов приходит напрямую от заводов-производителей. Такие, как: газоблоки грас, теплон; кирпичи магма керамик, кс керамик, сзлк, терекс, римкер, борский силикатный кирпич, керакам; сухие смеси Гуте, Бергауф, Магма, Терракот, Старатели, Перел; утеплители Эковер, Кнауф Изовер, Роквул, Технониколь, Пеноплекс; гипсостружечные плиты пешеланского гипсового завода; тротуарная плитка Каменный век, Браер, Гипсокартон Магма, Декоратор и Гипрок; краски: Сурские, Сенеж, Эксперт, Олимп и многое другое позволяет комплексно подойти к реализации тех или иных строительных проектов.

«Строитель» изначально сделал ставку на укрепление своего инфраструктурного потенциала. В любой момент в наличии имеется не менее 100 тысяч штук кирпича различных видов, более 500 тонн сухих строительных смесей, от 2000 кубометров утеплителя, более 15 тысяч квадратных метров гипсокартонного листа, более 12 тысяч кв. м осб-плит, а также другие материалы.

Отдельно стоит упомянуть об автопарке компании, состоящем из небольших грузовичков, погрузчиков, а также кранов-манипуляторов. Благодаря этому сроки доставки товара до места назначения значительно сократились. На территории Саранска на это уходит не более 2-3 часов, по районам республики заказы развозятся в течение одного рабочего дня.

К числу позитивных моментов следует отнести и высочайший уровень сервиса. Причем это понятие включает в себя не просто «вежливость и обходительность персонала», а целый комплекс мероприятий, направленных на укрепление доверия клиентов к «Строителю». Постоянные покупатели, предположим, всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку персонального менеджера и хорошую скидку. Да и новых заказчиков, не имеющих навыков работы в строительстве, квалифицированные специалисты компании проконсультируют по всем интересующим их вопросам - подберут при необходимости наиболее подходящий товар, расскажут о его характеристиках, оценят масштабы работ, составят смету расходов. Доплачивать им не придется. Более того, если после строительства или ремонта останутся какие-либо материалы, магазин примет их обратно - даже по истечении установленного законом срока. Главное, чтобы были сохранены потребительские свойства продукции и отсутствовали повреждения на упаковке.

- Мы уважаем наших покупателей и стараемся во всем идти им навстречу, - утверждает Юрий Зарубин. - Проведенное недавно внутреннее анкетирование показало, что около половины новых клиентов обратились в фирму по рекомендации друзей, родственников, знакомых. Мы всегда рады видеть их. И хотим, чтобы они тоже порадовались за нас.

В ближайшую пятницу, 7 февраля, в 8:00 приглашаем всех на открытие нового торгово-выставочного офиса компании, которое пройдет по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, 2Б. Всем покупателям обещаем честную, 10-процентную скидку!