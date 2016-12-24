МЕДАЛИ ИЗ ЧЕБОКСАР И ПРИВОЛЖСКИЕ ПУТЕВКИ

В Чебоксарах состоялось открытое первенство города среди юношей и девушек 2004 - 2006 годов рождения. В турнире приняли участие 150 спортсменов из семи приволжских регионов, в том числе - дзюдоисты из Мордовии, которым удалось порадовать своих тренеров и болельщиков медалями различного достоинства.

Победителями и призерами стали: Дарья Акимова (1-е место, весовая категория до 73 кг, клуб «Лидер»), Дарья Щетинина (1-е место, весовая категория до 52 кг, СШОР спортивной борьбы и дзюдо, клуб «Боец»), Иван Потапов (3-е место, весовая категория до 60 кг, клуб «Боец»), Андрей Потапов (3-е место, весовая категория до 66 кг, клуб «Боец»).

Тем временем в спортивном комплексе «Олимп» на юго-западе Саранска состоялось первенство Мордовии среди юношей и девушек до 13 и до 15 лет. В рамках турнира 150 юношей и девушек боролись не только за награды, но и за право представить родной регион на первенстве ПФО. Наибольший успех пришел к дзюдоистам клубов «Боец» и «Лидер» («золото» и «серебро» в общекомандном зачете соответственно). Имена победителей - перед вами.

Девочки (до 13 лет). 28 кг. Анастасия Галяшинская (СШОР). 32 кг. Елизавета Храмова (СШОР). 36 кг. Анастасия Орлова («Рысь»). 40 кг. Дарья Гришина (СШОР). 44 кг. София Иванова (СШОР). Свыше 52 кг. Василиса Бикеева («Рысь»). Девочки (до 15 лет). 44 кг. Маргарита Соловьева («Лидер»). 48 кг. Ева Петрова («Лидер»). 52 кг. Дарья Щетинина (СШОР). 57 кг. Виктория Скопцова. 63 кг. Евгения Абросова («Лидер»). Свыше 63 кг. Анастасия Пискайкина («Боец»).

Мальчики (до 13 лет). 26 кг. Максим Нуянзин («Боец»). 30 кг. Айрат Багапов («Боец»). 34 кг. Кирилл Амелькин («Боец»). 38 кг. Дмитрий Волков («Боец»). 42 кг. Илья Дрондин («Боец»). 46 кг. Николай Кочетков («Лидер»). 50 кг. Виталий Силькунов (Торбеевская ДЮСШ). 55 кг. Ибрагим Муталипов (СШОР). Свыше 55 кг. Никита Федотов («Боец»).

Юноши (до 15 лет). 38 кг. Антон Прытков (СШОР). 42 кг. Денис Байкин («Боец»). 46 кг. Никита Торгов («Боец»). 50 кг. Егор Кулаков («Боец»). 55 кг. Егор Сокоров («Лидер»). 60 кг. Артем Морозов (СШОР). 66 кг. Никита Кирюшин («Боец»). 73 кг. Дмитрий Елхин («Лидер»). Свыше 73 кг. Глеб Вельдяскин («Боец»).