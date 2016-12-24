НОВОИСПЕЧЕННЫЕ ЧЕМПИОНЫ РОССИИ КАБАЛОЕВ И ЛОКЬЯЕВ ПОЕДУТ ПОКОРЯТЬ РИМ

В последний день января тренерский штаб национальной сборной России огласил имена борцов-классиков, которые представят нашу страну на грядущем чемпионате Европы в Риме. Континентальный форум стартует в столице Италии 10 февраля. В числе тех, на кого в этот раз сделает ставку Гоги Когуашвили, представители Мордовии Виталий Кабалоев (до 55 кг) и Жамболат Локьяев (до 60 кг).



В других весовых категориях под российским триколором выступят: Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Ислам Опиев (до 77 кг), Шамиль Ожаев (до 82 кг), Александр Комаров (до 87 кг), Александр Головин (до 97 кг) и Зураби Гедехаури (до 130 кг). Любопытно, что только два борца из этого списка имеют опыт побед на европейских чемпионатах - Адам Курах (2014, 2018) и Виталий Кабалоев (2019).

Между тем ковры республиканской «СШОР спортивной борьбы и дзюдо имени Алексея Мишина» принимали первенство Приволжского федерального округа среди юношей до 18 лет. Соревнования собрали более 300 юных «греко-римлян» из 14 регионов Приволжья.

По итогам соревнований спортсмены сборной Мордовии завоевали семь медалей. Лавры победителя в весовой категории до 110 кг примерил Владислав Семенков. Серебряные награды примерили Антон Плотников (до 71 кг) и Олег Семейкин (до 80 кг). «Бронзу» выиграли Вячеслав Хачатуров (до 42 кг), Ибрагим Мавлиханов (до 55 кг), Алим Нотов (до 65 кг) и Виталий Лысов (до 60 кг). Борцы, добившиеся мест на пьедестале, завоевали путевки на юношеское первенство России, которое с 12 по 16 марта пройдет в ингушской Назрани.