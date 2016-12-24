С ПРИЦЕЛОМ НА БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В швейцарском Ланзерхейде спортсменка «СШОР по зимним видам спорта» Любовь Калинина, пройдя шестикилометровую дистанцию спринта без промахов, завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата мира. На 20,8 секунды быстрее к финишу прибежала итальянка Линда Цингерле. Бронзовой медалью пополнила собственную коллекцию наград француженка Осеан Мишелон. Среди юношей отличился россиянин Алексей Ковалев, завоевавший «золото».

Параллельным курсом на саранской «Биатлонке» проходило первенство Приволжского федерального округа среди юношей и девушек 2001 - 2004 годов рождения. В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 11 регионов. Мордовии, как всегда, есть чем и кем похвастать. С большим удовольствием публикуем подробный список победителей и призеров.

ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - 2020 (30 января - 2 февраля, Саранск, Лыжно-биатлонный комплекс)

Индивидуальная гонка (10 км). Юноши 16 - 17 лет. 1. Михаил Филимонов (Мордовия). 2. Илья Перегудин (Мордовия). 3. Дмитрий Селин (Ульяновская область). Индивидуальная гонка (12,5 км). Юноши 18 - 19 лет. 1. Иван Степанов (Чувашия). 2. Илья Курмаков (Мордовия). 3. Денис Рощупкин (Чувашия). Индивидуальная гонка (7,5 км). Девушки 16 - 17 лет. 1. Анастасия Нилова (Ульяновская область). 2. Анна Соболева (Удмуртия). 3. София Варавва (Кировская область). Индивидуальная гонка (10 км). Девушки 18 - 19 лет. 1. Дарина Лукина (Мордовия). 2. Софья Сахарова (Мордовия). 3. Екатерина Феоктистова (Башкортостан).

Спринт (6 км). Юноши 16 - 17 лет. 1. Михаил Филимонов (Мордовия). 2. Егор Елисеев (Ульяновская область). 3. Кирилл Бородин (Удмуртия). Спринт (7,5 км). Юноши 18 - 19 лет. 1. Денис Рощупкин (Чувашия). 2. Иван Степанов (Чувашия). 3. Егор Сургутский (Пермский край). Спринт (4,5 км). Девушки 16 - 17 лет. 1. Анна Шатова (Мордовия). 2. Софья Акимова (Мордовия). 3. Мария Власова (Пермский край). Спринт (6 км). Девушки 18 - 19 лет. 1. Дарина Лукина (Мордовия). 2. Софья Сахарова (Мордовия). 3. Аделина Неклюдова (Удмуртия).