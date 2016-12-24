ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ МОРДОВИИ ВЫЙДУТ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ» 8 ФЕВРАЛЯ

Как и год назад, всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет на трассе Лыжно-биатлонного комплекса Саранска. Ожидается, что 8 февраля на популярный и престижный старт выйдут более 4000 жителей Мордовии - любители, спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, государственные и политические деятели, а также трудовые коллективы предприятий нашего региона.

Согласно сложившейся многолетней традиции, к участию в «Лыжне России» допускаются все желающие. Основанием допуска к массовому лыжному старту является предварительная заявка на участие, полис о страховании жизни от несчастных случаев, медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом (терапевтом, врачом общей практики), медицинского учреждения по месту жительства.

Прием заявок на участие в «Лыжне России - 2020» стартовал в стенах Комплексной СШОР (г. Саранск, ул. Терешковой, 24 «а») 3 февраля. Регистрация будет проходить ежедневно с 09:30 до 17:00 (до 7 февраля включительно). Все участники, прошедшие мандатную комиссию, получат стартовый номер и лыжную шапочку с эмблемой соревнований. Обращаем внимание на то, что непосредственно в день соревнований, 8 февраля, выдача номеров и шапочек, а также прием заявок осуществляться не будут.

Программа соревнований. 11:45. Официальная церемония открытия. 12:00. VIP-забег, юноши и девушки 2001 года рождения и младше (дистанция 5 км). 12:30. Мужчины и женщины 2000 года рождения и старше (дистанция 10 км). 12:45. Награждение победителей и призеров (юноши и девушки, VIP-забег). 13:45. Официальное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров (мужчины и женщины).