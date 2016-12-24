В Саранске открывается Центр обучения и обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

5 февраля в юго-западной части Саранска открывается Центр обучения и обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. В настоящее время подобные центры уже эффективно работают в Нижнем Новгороде, Орле, Саратове. Открытие такого центра в нашей республике направлено на модернизацию процесса обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, так как предусматривает организацию транспортно-логической системы и оснащения постоянных пунктов выдачи ТСР, внедрение системы электронного мониторинга доставки изделий получателям.

Одно из преимуществ в том, что в нашем городе на базе центра сформирована новая система электронного взаимодействия передачи данных реестров получателей ТСР и отчетов о поставке ТСР получателям. В основе системы - эффективность, мобильность, экономия рабочего времени сотрудников, работающих по данному направлению. В дальнейшем возможна организация обучения по данной программе на базе центра.

«Самое главное, что работа центра изначально направлена на помощь и поддержку граждан льготных категорий, создание для них удобной и доступной среды при получении технических средств реабилитации, - отмечает управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Людмила Иванова. - Надеемся, что работа центра станет для органов социального страхования надежным подспорьем в деле обеспечения инвалидов. Так, по итогам 2019 года инвалиды в республике через отделение Фонда получили 2,2 млн технических средств реабилитации на сумму более 141 млн рублей. Со своей стороны мы готовы к активному взаимодействию и информационному обмену».

В открытии центра примут участие представители официальных органов власти, учреждений соцзащиты, труда и занятости населения, представители общественных организаций инвалидов. Ожидается приезд руководителей региональных отделений Фонда из республик Марий Эл, Чувашии, из Тамбова и Нижнего Новгорода.

Появление такого центра в городе будет способствовать развитию городской социальной инфраструктуры, направленной на всестороннее обеспечение нужд и потребностей граждан с ограниченными возможностями, призванной улучшить социальное обеспечение инвалидов и ветеранов.