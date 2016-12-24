В Саранске открывается Центр обучения и обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

«Громкое дело» Народного телевидения Мордовии
Именно такое название получил очередной творческий эксперимент телеканала НТМ. Что ждет зрителей этой набирающей все большую популярность...
5 февраля в юго-западной части Саранска открывается Центр обучения и обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. В настоящее время подобные центры уже эффективно работают в Нижнем Новгороде, Орле, Саратове. Открытие такого центра в нашей республике направлено на модернизацию процесса обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, так как предусматривает организацию транспортно-логической системы и оснащения постоянных пунктов выдачи ТСР, внедрение системы электронного мониторинга доставки изделий получателям.
Одно из преимуществ в том, что в нашем городе на базе центра сформирована новая система электронного взаимодействия передачи данных реестров получателей ТСР и отчетов о поставке ТСР получателям. В основе системы - эффективность, мобильность, экономия рабочего времени сотрудников, работающих по данному направлению. В дальнейшем возможна организация обучения по данной программе на базе центра.
«Самое главное, что работа центра изначально направлена на помощь и поддержку граждан льготных категорий, создание для них удобной и доступной среды при получении технических средств реабилитации, - отмечает управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Людмила Иванова. - Надеемся, что работа центра станет для органов социального страхования надежным подспорьем в деле обеспечения инвалидов. Так, по итогам 2019 года инвалиды в республике через отделение Фонда получили 2,2 млн технических средств реабилитации на сумму более 141 млн рублей. Со своей стороны мы готовы к активному взаимодействию и информационному обмену».
В открытии центра примут участие представители официальных органов власти, учреждений соцзащиты, труда и занятости населения, представители общественных организаций инвалидов. Ожидается приезд руководителей региональных отделений Фонда из республик Марий Эл, Чувашии, из Тамбова и Нижнего Новгорода.
Появление такого центра в городе будет способствовать развитию городской социальной инфраструктуры, направленной на всестороннее обеспечение нужд и потребностей граждан с ограниченными возможностями, призванной улучшить социальное обеспечение инвалидов и ветеранов.
Именно такое название получил очередной творческий эксперимент телеканала НТМ. Что ждет зрителей этой набирающей все большую популярность...
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
Диану Арбенину не надо представлять широкой аудитории - даже те, кто не является ее поклонником и не знаком с ее песенным творчеством, наверняка...
11 представителей Мордовии прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России-2020»
Сразу два представителя Мордовии вошли в число финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» от Приволжского...
Освободят ли от уплаты 13-процентного налога тех россиян, чьи доходы не дотягивают до двукратной величины минимального размера оплаты труда
Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...
Камиль Ларин успевает всё: сниматься в кино, играть в театре и вести на телевидении оригинальную музыкальную программу. И всеми своими ролями он...