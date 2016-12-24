«То, что мы живем на земле, - ваша заслуга!»

Ветеранам войны и труженикам тыла вручили юбилейные медали

Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручены первой группе ветеранов, проживающих в Мордовии. В церемонии награждения принял участие Глава РМ Владимир Волков.

«Дорогие ветераны, золотые вы наши! - обратился к собравшимся руководитель республики. - Каждый из вас, каждое ваше воспоминание для нас на вес золота. Да и вы сами словно сделаны из металла самой высшей, драгоценной пробы, поскольку, пройдя тяжелейшие испытания, победив в самой страшной войне, сумели сохранить жизненную стойкость и несгибаемую силу духа».

Глава выразил сожаление, что у него нет возможности лично поблагодарить своего отца - фронтовика Дмитрия Алексеевича, получившего тяжелое ранение в боях за город Изюм Харьковской области. «Потому я говорю спасибо всем вам. В том, что мы живем на этой земле, есть заслуга каждого участника войны, каждого труженика тыла».

Владимир Волков призвал ветеранов делиться, насколько хватит сил, воспоминаниями, рассказывать о событиях тех лет: «В нашей стране будет создан крупнейший документальный архив о Второй мировой войне, - заметил он. - Все мы знаем, как много предпринимается попыток переписать историю, нагло ее переврать, а то и превратить в крутой боевик с выдуманными «героями». Понятно, для чего это делается и почему кое-кто так настойчиво старается «замести следы», скрыть неприглядные факты. Но, как заявил Президент России, наглому вранью надо противопоставить правду. Нас невозможно обмануть уже потому, что история Великой Победы написана кровью миллионов людей. И настоящие герои, истинные победители находятся сегодня в этом зале, смотрят на нас с фотографий «Бессмертного полка», живут в семейных историях и реликвиях».

Глава подчеркнул, что до 9 мая юбилейные награды получат 7400 жителей Мордовии - инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, «блокадников», несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. По решению Президента, помимо медалей, они получат и денежные выплаты - по 75 тысяч рублей ветераны и по 50 тысяч - труженики тыла. По понятным причинам далеко не все смогут побывать на торжественных мероприятиях. Потому часть награжденных получат медали дома, в социальных учреждениях или в больницах. «Но мы обязательно дойдем до каждого, чтобы сказать простое человеческое спасибо, поблагодарить за мир, за возможность жить, трудиться и созидать», - пообещал лидер региона.