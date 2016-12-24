Подарил на свадьбу чужую иномарку

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Ленинский суд Саранска приступил к рассмотрению занятного уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Саранска Сергея Витькина по обвинению в мошенничестве. Так случилось, что молодой человек подарил своей знакомой на свадьбу чужой автомобиль.
В мае прошлого года, прогуливаясь по городу, Сергей Витькин увидел подержанный автомобиль «Мицубиси Галант». Транспорт ему приглянулся, и молодой человек решил связаться с владельцем авто, чтобы договориться о возможной покупке видавшей виды иномарки.
Хозяин машины после недолгих раздумий согласился ее продать за 30 тысяч рублей, тем более что автомобиль требовал ремонта.
Договорились, что новый владелец будет отдавать деньги за авто частями - траншами по 10 тысяч рублей. Продавец отдал ключи Витькину, чтобы тот сразу начал приводить новоприобретенную машину в порядок, и стал ждать денег. Но когда стала приближаться дата первого платежа, Витькин просто перестал выходить на связь. Заподозрив обман, потерпевший обратился в полицию.
Как выяснили полицейские, к тому времени Сергей Витькин уже преподнес иномарку своей знакомой в качестве подарка на будущую свадьбу. Но девушка презент не очень-то оценила и вскоре продала машину, выручив за нее только 10 тысяч рублей. Да и само бракосочетание у нее по каким-то причинам не состоялось, чего уж жалеть тогда презенты отменившейся свадьбы. А вот Витькин теперь держит в суде ответ за мошенничество, но вину свою не признает.
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