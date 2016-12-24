Последняя гастроль

Налетчики из Казани ответят за ограбление кредитного кооператива «Народный капитал» в Саранске

В ближайшее время в Саранске перед судом предстанут трое налетчиков из Казани. В МВД по РМ окончили расследование дерзкого ограбления кредитного кооператива «Народный капитал», расположенного в центре мордовской столицы. В середине августа прошлого года гастролеры из Татарстана унесли из финансовой организации свыше двух миллионов рублей.

14 августа 2019 года трое жителей Казани приехали в Саранск на «финансовую операцию». Они полагали, что в чужом регионе им будет довольно просто обнести какой-нибудь богатенький офис и быстренько скрыться за тридевять земель. Своей мишенью они выбрали финансовую организацию в самом центре города. Около 10 часов утра на разведку в кредитный кооператив «Народный капитал» на проспекте Ленина зашел первый посетитель. Клиентом был один из грабителей. Он выяснил, что в офисе нет охраны и находится там только одна сотрудница с ребенком (в тот день девушке не с кем было оставить малолетнюю дочь). Чтобы не вызвать у работницы подозрений, он поинтересовался условиями кредитования, после чего покинул помещение. Спустя некоторое время мужчина вернулся якобы для того, чтобы оформить необходимые документы. Спустя мгновение за ним в офис зашел его подельник. Действовали злоумышленники по заранее оговоренному сценарию - один из них захватил сотрудницу, второй угрожал расправой над ребенком и велел открыть кассу. Перепуганная работница кооператива выполнила все указания грабителей. После того как сейф был обчищен, злоумышленники связали сотрудницу скотчем и ретировались. Им удалось унести с собой в общей сложности 2 миллиона 344 тысячи 850 рублей.

Выбежав из офиса, налетчики присоединились к третьему сообщнику, сели в машину (она была припаркована через дорогу) и скрылись. Кстати, в Саранск они приехали, воспользовавшись услугами таксиста.

В итоге автомобиль и самих грабителей спустя месяц после нападения отыскали в Казани. Первым полицейские взяли 42-летнего Равшана Низамова. Второй попавшийся в сети правоохранителей - 33-летний уроженец Набережных Челнов Григорий Иванов. Третий - 41-летний Дмитрий Шестанов. К слову, всех троих объединяет криминальное прошлое - все они имеют судимости.

За месяц фигуранты дела успели потратить почти все похищенные деньги. Хотя суммы между собой товарищи поделили совсем не поровну, например, Дмитрию Шестанову досталось только 270 тысяч рублей. В зале суда мужчина признался, что на них купил ребенку одежду, и вообще, пойти на дело он был вынужден якобы из-за плохого финансового положения. На самом деле, по имеющейся информации, довольно приличную сумму грабители потратили на погашение долгов, не отказывая себе и в дорогих покупках.

В отношении всех задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), предусматривающей лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.