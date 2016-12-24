Разбойное нападение на АЗС раскрыли по горячим следам

В Мордовии сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию. На минувшей неделе около 8 часов вечера на АЗС в посёлке Красная Рудня Старошайговского района ворвался мужчина в маске и, угрожая пистолетом, потребовал от оператора отдать ему всю выручку.

«Опасаясь за свою жизнь, операторы АЗС передали ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, сложив их в полиэтиленовый пакет, после чего неизвестный скрылся, - сообщил начальник отдела УУР МВД по РМ Игорь Финащенков. - В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД и ОП № 12 по обслуживанию Старошайговского района задержали мужчину около полуночи на окраине села Новотроицкое, где он предполагал на некоторое время укрыться. Им оказался ранее судимый 29-летний житель села Новое Акшино».

Во время досмотра полицейские обнаружили у задержанного маску, пневматический пистолет, а также похищенные деньги, которые были возвращены на АЗС. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где полностью признал свою вину. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.