Смертельные ступеньки

Докатились-докатались…
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав
Скользкие по зимнему времени ступеньки торгового центра на улице Ярославской в Саранске стали причиной гибели учительницы начальных классов городской школы № 40 Татьяны Елесиной, имеющей за плечами более 30 лет педагогического стажа.
Женщина поскользнулась на этих ступенях и сильно ударилась головой. Прибывшие врачи «скорой помощи» доставили пострадавшую в больницу, но черепно-мозговая травма оказалась настолько серьезной, что через несколько дней женщина скончалась в реанимации.
Покупатели торгового центра неизменно обращают внимание на крутой подъем по ступеням и говорят, что здесь неоднократно происходили всякого рода падения, правда, до сих пор столь трагичных последствий у этих инцидентов не было.
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав
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