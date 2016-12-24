Смертельные ступеньки

Репортер

Скользкие по зимнему времени ступеньки торгового центра на улице Ярославской в Саранске стали причиной гибели учительницы начальных классов городской школы № 40 Татьяны Елесиной, имеющей за плечами более 30 лет педагогического стажа. 

Женщина поскользнулась на этих ступенях и сильно ударилась головой. Прибывшие врачи «скорой помощи» доставили пострадавшую в больницу, но черепно-мозговая травма оказалась настолько серьезной, что через несколько дней женщина скончалась в реанимации. 
Покупатели торгового центра неизменно обращают внимание на крутой подъем по ступеням и говорят, что здесь неоднократно происходили всякого рода падения, правда, до сих пор столь трагичных последствий у этих инцидентов не было.  

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