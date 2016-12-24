Минпечати больше нет

В структуре исполнительных органов госвласти Мордовии произошли изменения

Новость из разряда давно ожидаемых: в Мордовии упразднено министерство печати и информации. Соответствующий указ подписал на неделе руководитель республики Владимир Волков. Функции ведомства решено передать специально созданному Управлению государственной политики в сфере массовых коммуникаций Администрации Главы РМ. Его возглавил теперь уже бывший министр печати Виталий Калугин.

Сформированная некогда с целью поддержки региональных СМИ структура считалась одной из старейших в Правительстве. Практически в неизменном виде она просуществовала добрых 28 лет. Притом и руководство ее менялось не так уж часто. Первыми министрами были Сергей Десяев и Александр Пыков. Затем - Анатолий Ежов, Александр Лузгин, Валерий Маресьев и, наконец, Виталий Калугин.

К моменту последней кадровой перестановки ведомство представляло собой, по сути, уже полноценный координационный центр, обеспечивающий реализацию всей государственной политики в области масс-медиа. С 2016 года, однако, его влияние стало стремительно угасать, что породило массу слухов о грядущей реорганизации. Безосновательными их назвать трудно. В особенности если принять во внимание взятый тогда курс на повышение эффективности госуправления. Но идея организации некоего суперведомства на базе то мининформсвязи РМ, то - министерства культуры, национальной политики и архивного дела не была лишена серьезных изъянов, что и определило ее невостребованность.

Теперь новый статус Управления означает его подведомственность высшему должностному лицу республики, что даже повышает управленческое значение структуры.

В штат нового ведомства перейдет и большинство сотрудников ликвидированного министерства. Остальных обещают трудоустроить на аналогичные должности. Во всяком случае, ожидать массовых сокращений точно не стоит.