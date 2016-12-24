В Мордовию прибыли величайшие христианские святыни

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В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда
Ковчег с частицами шипа из Тернового венца Иисуса Христа и древа Креста Господня в Саранск доставил ректор Самарской духовной семинарии, протоиерей Максим (Кокорев) - известный историк Церкви и специалист по литургике.
В старейшем городском храме - Иоанно-Богословском соборе - он провел по благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия особую миссионерскую литургию. От традиционных такая служба отличается наличием пояснений и более простым изложением, что позволяет людям понять тонкости происходящего.
Вещественные свидетельства земной жизни Спасителя пробудут в Иоанно-Богословском храме в течение месяца. Доступ к ним будет открыт ежедневно, с 7 до 19 часов. Отметим, что повторное принесение христианских реликвий организовано по многочисленным просьбам верующих. В 2018 году святыни уже привозили в республику. Но тогда приложиться к ним смогли не все желающие.
В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда
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