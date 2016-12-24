Фаворит голосования - набережная реки Саранки

В столице Мордовии определены территории - претенденты на благоустройство в 2021 году

В Саранске подведены итоги приема предложений на благоустройство общественных территорий в 2021 году. Горожанам, напомним, предлагалось выбрать не более трех из 24 общественных пространств, известив мэрию о своем предпочтении любым удобным способом - посредством бюллетеней, принимаемых в четырех пунктах сбора, а также электронных писем или почтовых отправлений. Всего в течение десяти дней было получено 2657 сообщений, в том числе 2556 - через пункты приема и 101 - по электронным каналам связи. Больше всего голосов - 727 - было отдано за благоустройство набережной реки Саранки. На втором и третьем местах оказались бульвар Цаплина и бульвар по проспекту 60 лет Октября в Пролетарском районе города (517 и 385 голосов соответственно), на четвертом - парк по улице Т. Бибиной у пруда и ресторана «Огни Саранска» (156 голосов). Кроме того, 133 человека отдали предпочтение площади на ул. Гожувской - у ФОКа и здания Октябрьской администрации.

В ходе прошедшего 31 января заседания общественной комиссии было сообщено, что во второй тур прошли первые четыре объекта. «По условиям в итоговом рейтинговом голосовании может участвовать не менее трех общественных территорий», - уточнил заместитель начальника управления по вопросам городского хозяйства Азат Багапов. «По сравнению с прошлым годом граждане проявили большую активность», - добавил он.

Следующий этап конкурса пройдет с 17 по 27 февраля в интернет-формате на официальном сайте администрации г.о. Саранск. Здесь выбрать можно только одну общественную территорию. Самая достойная из них и будет благоустроена в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».