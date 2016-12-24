Фаворит голосования - набережная реки Саранки

Наш город

В столице Мордовии определены территории - претенденты на благоустройство в 2021 году

В Саранске подведены итоги приема предложений на благоустройство общественных территорий в 2021 году. Горожанам, напомним, предлагалось выбрать не более трех из 24 общественных пространств, известив мэрию о своем предпочтении любым удобным способом - посредством бюллетеней, принимаемых в четырех пунктах сбора, а также электронных писем или почтовых отправлений. Всего в течение десяти дней было получено 2657 сообщений, в том числе 2556 - через пункты приема и 101 - по электронным каналам связи. Больше всего голосов - 727 - было отдано за благоустройство набережной реки Саранки. На втором и третьем местах оказались бульвар Цаплина и бульвар по проспекту 60 лет Октября в Пролетарском районе города (517 и 385 голосов соответственно), на четвертом - парк по улице Т. Бибиной у пруда и ресторана «Огни Саранска» (156 голосов). Кроме того, 133 человека отдали предпочтение площади на ул. Гожувской - у ФОКа и здания Октябрьской администрации.

В ходе прошедшего 31 января заседания общественной комиссии было сообщено, что во второй тур прошли первые четыре объекта. «По условиям в итоговом рейтинговом голосовании может участвовать не менее трех общественных территорий», - уточнил заместитель начальника управления по вопросам городского хозяйства Азат Багапов. «По сравнению с прошлым годом граждане проявили большую активность», - добавил он.

Следующий этап конкурса пройдет с 17 по 27 февраля в интернет-формате на официальном сайте администрации г.о. Саранск. Здесь выбрать можно только одну общественную территорию. Самая достойная из них и будет благоустроена в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Плюс 2 рубля

В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда

Большому куску МРОТ радуется

Освободят ли от уплаты 13-процентного налога тех россиян, чьи доходы не дотягивают до двукратной величины минимального размера оплаты труда

Кровавое «сафари»

Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника

За взятки держали оборону

Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...
ГУК с приговором

Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле

«Виктория» Валерия Леонтьева

Валерия Леонтьева не надо представлять: певца знают и любят несколько поколений слушателей. И любят не только за мастерское владение голосом и...

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу