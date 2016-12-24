Монументы воинской славы Саранска возьмут под круглосуточную охрану

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Их охрану планируется организовать с целью «обеспечения целостности памятников, предотвращения  попыток осквернения и фактов вандализма  в период подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Как отмечалось на заседании, прошедшем по инициативе и под эгидой Антитеррористической комиссии городского округа, правоохранительные органы совместно с частными охранными организациями ежегодно обеспечивают охрану памятников военной тематики. Тем самым они вносят свою лепту в военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование достойной историко-культурной среды.

По информации УМВД России по г.о. Саранск, под охрану будет взято свыше 20 мемориалов. В том числе восемь - находящихся в пригородных населенных пунктах Ялга, Луховка, Николаевка, Зыково, Горяйновка, Монастырское, Напольная Тавла. Заместитель главы Саранска - директор департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин в свою очередь сообщил, что мэрия готова оказать содействие сотрудникам полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий при создании необходимых условий для обеспечения круглосуточного дежурства.

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