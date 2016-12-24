Мила Сивацкая: «Я фанатка артхауса»

Мила Сивацкая - лицо на актерском небосклоне не новое. С юного возраста она снималась в сериалах и фильмах, но после главной роли в сказке «Последний богатырь» проснулась знаменитой. Мы поговорили с актрисой о ее ролях и о том, кем бы она стала, не появись в ее жизни кинематограф.

- Мила, вы начали сниматься в кино в довольно юном возрасте. Не возникало ощущения, что у вас не было детства?

- Хотя мне всегда нравилось то, чем я занимаюсь, бывало, что я обижалась на родителей, расстраивалась, что не могу погулять с друзьями, а репетирую роли, учу тексты и снимаюсь. Но как раз после выхода «Последнего богатыря» я посмотрела вокруг - и поняла, что если бы у меня было все, что я хотела тогда, то у меня не было бы того, что есть сейчас. И я благодарна маме, что она не велась на мои детские провокации и нашла ко мне подход. Это дало плоды: я не сдалась, и сейчас у меня есть все, о чем я мечтала.

- Какая ваша роль - самая любимая для вас?

- Не могу выделить одну - все любимые! У меня еще такой возраст, когда восприятие меняется, все происходит супербыстро. И я благодарна каждому дню. Не было бы какой-то роли в моей жизни - и я бы не стала той, кто я есть. Все отпечатывается на мне. Наверное, с Ксюшей из «Гранда» мы уже сроднились - третий сезон как-никак, я успела изучить свою героиню, перенять черты ее характера…

- А какая роль была для вас самой сложной?

- Пожалуй, это роль Василисы в «Последнем богатыре». Для меня она была самой волнительной и ответственной. Впрочем, как и сам проект. Роль требовала выносливости, исполнения многих трюков, поэтому я долго готовилась к ней…

- Чего зрителям ждать в новом «Последнем богатыре»?

- Он будет еще смешнее! Я думаю, зрители получат классный не пошлый юмор, который оценят и дети, и родители. Снять смешно и не вульгарно - достаточно сложно, но я уверена, что нашей команде это удалось. Кроме того, для продолжения мы построили невероятные декорации, которых не было в первой части. Если тогда был риск, что зрители могут не принять фильм, то сейчас это уже некая уверенность и желание сделать нечто еще более крутое.

- Вы близко общаетесь с кем-то из коллег - или конкуренция даёт о себе знать?

- Конкуренции нет. У меня нет ни одной знакомой актрисы моего типажа и возраста. Да и вообще в жизни все будет так, как надо. Катя Вилкова однажды сказала: «Если эта роль не моя - она моей и не будет». К отказам я очень спокойно отношусь. Да, меня это может поддеть, но в очень хорошем ключе: замотивирует поработать над своими недостатками.

- У вас есть роль мечты?

- Я фанатка артхауса - более сложного и глубокого кино, которое смотрят и понимают не все, в котором люди пытаются найти ответы на вопросы, а не просто развлечься при просмотре. Мне бы хотелось сыграть в подобном жанре, помочь зрителю задуматься и понять что-то про себя. И если мне предложат сыграть в таком кино, условно, проститутку - я соглашусь. Разумеется, если это оправдано сценарием и собрана хорошая профессиональная команда.

- Что вам больше всего нравится в актерской профессии?

- Мне кажется, что все актеры выбирают эту профессию, потому что они в каком-то плане нарциссы и им нравится внимание. И будет глупо сказать, что я этого не люблю. Да, мне нравится быть красивой в кадре, нравится сам съемочный процесс. Приятно осознавать, что в какой-то мере могу манипулировать настроением зрителя и таким образом что-то до него доносить. Еще мне нравится, что есть возможность перевоплощаться - я могу почувствовать себя другим человеком. Кроме того, съемки для меня - место, где я выплескиваю свои эмоции, становлюсь спокойнее и заряжаюсь правильным настроением.

- Часто ли вас узнают на улицах?

- Узнают достаточно часто - особенно после «Гранда» и многих проектов на телеканале «Россия». И зрители все такие прикольные: они не просто смотрят на меня на улице, если узнают, а подходят, фотографируются и говорят: «Хей, я видел тебя утром в Instagram!» Недавно у меня была смешная ситуация: в Киеве в аэропорту сидела девушка и смотрела мою страницу в этой социальной сети. Я проходила мимо, увидела это и решила поздороваться. Она так удивилась!

- Если не профессия актёра - кем бы вы хотели стать?

- Я на все руки мастер! (Смеется.) Больше года назад в Украине я открыла магазин косметики, который, надеюсь, в скором времени будет функционировать и на территории России. Сейчас еще мы запускаем линию гречишного чая - тоже в Украине. Также у меня есть мечта - открыть кафе-кондитерскую. Так что, если бы не актерство, то я была бы в этой среде. Дома бы без дела не сидела - сто процентов!