За взятки держали оборону

Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении взяток были задержаны руководящие сотрудники Саранского механического завода - заместитель директора Владимир Зубрилов и начальник материально-технического обеспечения Сергей Костюнькин. И вновь дело оказалось связано с оборонными заказами. Примечательно, что это произошло буквально через пару дней после окончания расследования еще одного громкого дела о мздоимстве при выполнении гособоронзаказа - на Ковылкинском электромеханическом заводе. Но обо всем по порядку.

Взятки на механическом заводе

Оперативные мероприятия по делу о взятках на Саранском механическом заводе проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно со следователями СКР по РМ, сотрудниками регионального УФСБ и военной прокуратуры Пензенского гарнизона при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Как сообщается, правоохранительные органы пресекли преступную деятельность должностных лиц производственного предприятия Мордовии, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взяток».

Оперативники установили, что подозреваемые при исполнении государственных контрактов в 2015-2016 годах систематически получали незаконное денежное вознаграждение от руководителей коммерческих структур за продвижение их интересов. Так называемые откаты предназначались за заключение договоров поставок комплектующего оборудования, необходимого для исполнения контрактов, включающих и гособоронзаказ.

Насколько известно, заместитель директора Владимир Зубрилов как раз входил в состав комиссии предприятия по определению поставщиков завода, а значит, вполне мог влиять на выбор подрядчиков.

Таким образом, на подконтрольные счета фигурантов уголовного дела поступали откаты от коммерсантов - были внесены денежные средства на общую сумму около 340 тысяч рублей.

Кроме того, согласно результатам оперативных мероприятий в Следственный комитет по РМ направлены дополнительные эпизоды их преступной деятельности. В настоящее время подозреваемые активно сотрудничают с органами предварительного следствия.

Также на стадии рассмотрения находятся материалы УЭБиПК республиканского МВД в отношении иных должностных лиц учреждения по факту хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета в рамках исполнения государственного заказа в особо крупном размере. По некоторой информации, речь может идти о сумме, превышающей один миллион рублей.

Откаты под прикрытием

Также на неделе стало известно, что Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела по многомиллионным откатам на Ковылкинском электромеханическом заводе. Два майора Российской армии и руководящие работники предприятия попались на взятках, общая сумма которых потянула на 22 миллиона рублей! Ковылкинский завод занимается выполнением оборонных заказов, для чего через тендеры закупает определенное оборудование. Чтобы попасть в число его поставщиков, предприниматели платили откат в размере 10% от суммы заказа. По данным следствия, коррупционная схема процветала на заводе с ноября 2014-го по июнь 2018 года. Сейчас четырем фигурантам дела в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере), и двух эпизодов п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредников в крупном размере).

Во главе коррупционной схемы, по версии правоохранителей, стояли майоры 52-го военного представительства Министерства обороны России 118-й службы: начальник подразделения из Пензы 36-летний Вадим Матвеев и его заместитель 42-летний Сергей Нуйкин. Их «партнерами» на заводе были заместитель директора производства - руководитель контрактной службы 52-летний Сергей Шеин и начальник отдела материально-технического обеспечения 58-летний Александр Абрамкин.

Ковылкинский электромеханический завод исполняет как государственные контракты гражданского назначения, так и оборонные заказы. Поскольку значительная часть контрактов являются оборонными, их исполнение контролировали представители армейского ведомства страны. Это Вадим Матвеев и Сергей Нуйкин - два майора 52-го военного представительства Министерства обороны России. Оба - жители Пензы, но по приказу руководства они были направлены в Ковылкино, чтобы важная работа была под постоянным присмотром. И они «присмотрели» себе легкую наживу.

По данным следствия, офицеры Минобороны «пилили» государственные деньги вместе с начальником отдела материально-технического обеспечения завода Александром Абрамкиным и заместителем директора производства - руководителем контрактной службы предприятия Сергеем Шеиным. Для исполнения госзаказов предприятие регулярно закупало определенные инструменты и технику, и здесь важен был выбор поставщика. При этом Сергей Шеин являлся председателем аукционной комиссии, а его коллега - членом этой комиссии. Фактически оба могли влиять на определение победителей торгов и устанавливать условия заключения с ними контрактов.

Правоохранители считают, что одним из «своих» поставщиков для ковылкинского предприятия был 40-летний Денис Киселев. Он являлся генеральным директором ярославской компании «ЭнергоЦентр» и оказывал влияние на работу еще нескольких фирм. Все эти организации периодически становились победителями торгов на поставку оборудования заводу. И за это коммерсант благодарил покровителей деньгами - 10% от суммы заказа. Бизнесмен утверждает, что вынужден был согласиться на условия сотрудников завода и их военных кураторов, поскольку выгодно сотрудничать с предприятием без откатов было нереально.

Киселев перечислял взятки «партнерам» на специальную банковскую карту, и они потом делились квартетом из Ковылкина. Общий размер взяток за несколько лет превысил 22 миллиона рублей. В этой связи не мудрено, что военные из Пензы жили припеваючи. Например, Матвеев и его супруга передвигались на дорогих иномарках BMW с красивыми номерами. Сейчас в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемых.