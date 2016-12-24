Почти 3 миллиона рублей из воздуха

«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики

В Саранске по подозрению в хищении почти трех миллионов бюджетных рублей суд арестовал довольно известного в деловых кругах предпринимателя 40-летнего Растяма Косаева. Достаточно упомянуть, что в свое время он являлся директором саранского ночного клуба «Радо» и ресторана «На Московской». Теперь - об уголовном деле. В 2018 году Министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия были выделены деньги из республиканского бюджета на ремонтные работы по нескольким объектам. Вот на этих ремонтных работах, по данным следствия, коммерсант и решил провернуть примитивный фокус с приписками.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по РМ Наталья Афанасьева: «Подозреваемый при содействии сотрудников указанного министерства представил документы, содержащие ложные сведения о выполненных работах на одном из объектов на общую сумму около 5 миллионов 200 тысяч рублей, в то время как фактически работы были выполнены на сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Саранска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников республиканской ФСБ. Судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы, а также установление возможных соучастников противоправной деятельности подозреваемого».

В дальнейшем стало известно, что речь в уголовном деле идет о подряде на ремонт фасадов религиозных объектов. Следствие считает, что с помощью масштабных приписок о выполненных работах предприниматель «нарисовал себе» лишние 2 миллиона 800 тысяч рублей из общей пятимиллионной суммы. И здесь наиболее примечательна роль заказчика - Министерства культуры и национальной политики. Ведь кто-то из высокопоставленных чиновников этого министерства подписывал акты выполненных работ, где и фигурировали ремонтные «миражи» почти на 3 миллиона рублей. Не заметить столь наглый обман мог только прямо заинтересованный человек. Поэтому не исключено, что дело будет иметь в дальнейшем и коррупционную составляющую.

К слову, в декабре минувшего года Министерство культуры и национальной политики покинул его руководитель Анатолий Чушкин, переместившийся с высокого поста в кресло директора республиканского краеведческого музея. Смена руководителя в любом ведомстве сама по себе порождает некоторую нервозность в коллективе. А сейчас к этому добавится еще и уголовное разбирательство, по которому бывший министр также будет давать свидетельские показания.

Кстати, сам Растям Косаев во время избрания в суде меры пресечения обозначил свой социальный статус невысоко - известный предприниматель назвался продавцом в магазине. Заметим еще, что подозреваемый находится в разводе, имеет на иждивении четверых малолетних детей и был в свое время судим. Решением Ленинского райсуда Растяма Косаева отправили в СИЗО до 19 марта.