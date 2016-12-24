Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников

На прошедшем совещании в администрации города Петр Тултаев довольно лестно отозвался о прошедшем буквально накануне муниципальном этапе конкурса «Ученик года-2020». «Нередко мы жалуемся на своих детей, выражаем недовольство их поведением.

Конечно, мы в свое время были другими, - сказал мэр. - Но сравнивать поколения, которые были несколько десятилетий назад, с нынешним не совсем корректно. И конкурс «Ученик года» еще раз доказал высокую образованность сегодняшнего поколения. Выставка, на которой участники представили свои работы, тронула до глубины души. На каждом постере была запечатлена не просто история отдельной семьи в годы Великой Отечественной войны, но и история целой страны».

«Нам, безусловно, больше надо заниматься изучением своей родословной, - продолжил Петр Тултаев. - Из моей семьи, например, пятеро ушли защищать Родину. К сожалению, я не так уж хорошо знаю их фронтовой путь».

Глава города также распорядился организовать выставку лэпбуков (интерактивных тематических папок) «Семейная хроника войны», подготовленных участниками конкурса «Ученик года-2020». Экспозицию их работ планируется представить 7-8 мая в одном из мест проведения торжеств, приуроченных к 75-й годовщине Великой Победы.

Отметим, что за звание лучшего ученика мордовской столицы в нынешнем году боролись 44 школьника 9-11-х классов. По результатам недельных испытаний победителем был признан одиннадцатиклассник гимназии № 20 Артемий Хрущалин. Он и представит Саранск на республиканском этапе данного конкурса.

31 января, в заключительный день состязаний, с участниками пообщался глава города. «Представленные здесь работы говорят о глубочайшем знании истории, - заметил он после знакомства с проектами. - Видно, что ребята хорошо ее изучили. Более того - в деталях. Очень важно, когда о страницах нашей истории умело и ненавязчиво рассказывают сами подростки. За это им огромное спасибо!»

«Уважаемые бабушки, дедушки, мамы и папы, - обратился Петр Тултаев к родственникам школьников. - Все-таки у нас очень хорошие дети - начитанные, умные, информированные, независимые, со своей позицией. А ведь все это очень важно в современном мире. Мы можем ими по праву гордиться!»