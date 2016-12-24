Представители Мордовии вошли в число финалистов конкурса «Лидеры России-2020»

Сразу два представителя Мордовии вошли в число финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» от Приволжского федерального округа. По результатам прошедшего в Нижнем Новгороде полуфинала отличиться удалось недавно вступившему в должность первого заместителя министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексею Грибанову, а также уроженцу республики, ныне - менеджеру госкорпорации «Росатом» Алексею Алтынову.

Как подчеркнул руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, в этом году жители округа оказались одними из самых активных участников: «Всего от них поступило почти 42 тысячи заявок. 305 человек были допущены к контрольному тестированию, прошедшему 31 января. 282, в том числе 3 доктора и 44 кандидата наук, успешно справились с заданиями, подтвердив результаты онлайн-этапа. Причем одна из полуфиналисток - Мария Львова-Белова - не только успешно руководит десятками людей, но еще и является мамой девяти детей».

Основные мероприятия проходили в течение двух дней, с 1 по 2 февраля. Конкурсантам предлагалось продемонстрировать свои лидерские качества, найти оптимальные пути решения управленческих кейсов разной степени сложности. В программе значилось и проведение мастер-классов, аналитических деловых игр. По итогам работы каждый участник получил персональные рекомендации, которые в дальнейшем помогут ему составить план личностного саморазвития.

Победителями окружного полуфинала стали 30 человек (7 - от Татарстана, 6 - от Башкортостана, 4 - от Чувашии и 3 - от Нижегородской области. По два участника представляют Мордовию, Самарскую и Оренбургскую области. По одному - Пермский край, Марий Эл, Пензенскую и Саратовскую области). Теперь им предстоит пройти еще более сложное испытание - суперфинал, который традиционно состоится в Сочи. Прежде, правда, необходимо реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». И это тоже считается обязательным условием. Если управленец по каким-либо причинам не выполнит указанное задание, его ждет дисквалификация. И тогда заветный пропуск достанется другому претенденту - тоже набравшему высокие баллы, но попавшему в так называемый лист ожидания.

«Конкуренция действительно была весьма серьезной, - рассказал «ВС» финалист конкурса Алексей Грибанов. - Причем не только с позиции общего числа участников, но также уровня их подготовки, опыта, творческих и интеллектуальных способностей. Ведь честь большинства регионов отстаивали очень сильные управленцы, работающие в ракетно-строительной промышленности, индустрии развлечений, в производственной сфере, бизнесе, государственных структурах. Подчас было сложно убедить их в эффективности предлагаемых тобой решений, быстро оценить перспективность тех или иных инициатив, выработать оптимальный алгоритм действий. Сейчас планирую сосредоточиться на подготовке и презентации соцпроекта. Все детали его раскрывать не стану. Скажу только, что он направлен на социальную адаптацию выпускников детских домов и интернатов».

P.S. По уточненным данным, обнародованным организаторами конкуса, Алексей Грибанов из Саранска признан лучшим среди всех соискателей, участников и победителей Приволжского полуфинала.