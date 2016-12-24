Kоронавирус из Китая: чего опасаться и как спасаться?

Новый смертельный коронавирус родом из китайского Уханя держит весь мир в напряжении. Территория с десятками миллионов жителей - в плотном кольце санитарной блокады, а ученые со всего света лихорадочно ищут лекарство от инфекции. При этом число заболевших продолжает стремительно расти. А сам вирус, несмотря на все предпринимаемые меры, вырвался за пределы не только Уханя, но и всего Китая: случаи заражения уже зафиксированы и в соседних Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, и в далеких Австралии, США и Канаде, и в Европе: во Франции, Германии...

В России тоже имели место несколько подозрительных случаев, но пока у нас вирус не получил сколь-нибудь широкого распространения. Надолго ли?

О том, что представляет собой этот коронавирус, насколько он опасен, как будут лечить россиян в случае необходимости и кто находится в зоне риска, нам рассказал врач-инфекционист, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами Президента РФ Георгий Сапронов.

- Георгий Витальевич, расскажите, пожалуйста, о том, что представляет из себя новый смертельно опасный вирус из Китая?

- Коронавирус опасен тем, что вызывает целый ряд заболеваний: в виде острого кишечного отравления либо острого респираторного синдрома, в частности всем знакомого ОРВИ. И отличить ОРВИ другой этиологии от коронавирусной инфекции довольно сложно. В данном случае новый вирус относится к природно-очаговым инфекциям, и конкретно - с очагом в Китайской Народной Республике.

- Действительно ли китайский вирус так опасен, как об этом везде говорят и пишут?

- Да, и связано это прежде всего с тем, что инфекция имеет, как мы, врачи, это называем, «тропность», или тягу к легочной ткани. Из-за чего у одной части пациентов болезнь развивается по клинике острой респираторной вирусной инфекции, а у другой части - как пневмония. Но нужно сказать, что тяжелая пневмония, из-за которой возникает риск смертельного исхода, случается только у пациентов группы риска: у людей старшего возраста, у людей с сердечно-сосудистой патологией, с сахарным диабетом, с метаболическим синдромом, с опухолевыми процессами. Именно они являются самыми уязвимыми. Также не стоит забывать и про детей.

- Как распространяется коронавирус?

- Распространение вируса изначально идет от животных к человеку, и на сегодняшний день уже доказано распространение инфекции от человека к человеку. В подавляющем большинстве случаев - воздушно-капельным путем. Но что здесь важно знать: вероятность передачи от человека к человеку возникает только при близком и тесном контакте, поэтому потенциал распространения инфекции не очень высокий. Но предугадать, на сколько процентов он высокий или низкий, сейчас очень сложно. По крайней мере, те эпидемиологические данные, которыми мы располагаем, говорят о том, что должен быть очень тесный контакт.

- Вы сказали, что вирус распространяется от животных. О каких животных идет речь?

- В данном случае это летучие мыши, змеи и другие животные, которые в Китае используются в пищу.

- Существует ли опасность того, что и другие животные могут стать или уже стали переносчиками данной инфекции?

- К сожалению, на сегодняшний день в Китае еще не определен весь спектр животных, которые могут быть источником коронавируса. Этим, собственно говоря, и объясняется такой эпидемический потенциал распространения этой инфекции. Это же относится и к территории: пока что источником заражения является китайский город Ухань и сопредельные регионы, но сейчас никто не может сказать, не станут ли источниками и другие города.

- Может ли новый вирус мутировать?

- Да, новый вирус склонен к быстрым мутациям, и сейчас он мутировал таким образом, что на 80 процентов стал близок к острому респираторному вирусу, но не проявляет тех качеств и свойств, которые характерны для вируса, вызывающего тяжелую пневмонию. В природе такие мутации встречаются довольно часто, поэтому необходим постоянный мониторинг этих заболеваний, который осуществляется и нашей страной, и Всемирной организацией здравоохранения.

- Угрожает ли России распространение новой эпидемии, как это сейчас происходит в Китае?

- Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Россельхознадзор и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации делают все необходимое для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Приняты необходимые законы и меры, которые должны не допустить ввоз опасной инфекции на территорию России.

- Как обезопасить себя и своих близких, чтобы не стать жертвой смертельно опасного вируса?

- Рекомендации простые: мыть руки, носить маски.

- Стоит ли бояться посылок из Китая?

- Я думаю, что, конечно же, нет - за исключением таких товаров, как необработанное мясо, либо других продуктов, не прошедших термическую обработку. Если говорить о таких товарах, как детские игрушки, вещи и так далее, то вероятности передачи инфекции в данном случае нет.

- Могут ли стать источниками болезни мигранты?

- Для контроля за мигрантами у нас есть соответствующие службы, больницы и специальные тест-системы, тут тоже все должно быть под контролем.

- Существуют ли на территории нашей страны лекарства, которыми, в случае чего, будут лечить заболевших?

- Для коронавируса довольно сложно создать препараты прямого противовирусного действия. И на сегодняшний день во всем мире такого препарата нет. У нас в стране есть много противовирусных препаратов, но их эффективность можно узнать только на практике. Пока у нас нет данных о том, как китайские коллеги лечат таких пациентов, так что их опыт будет для нас полезен. И потом, как я уже сказал, коронавирус в большинстве случаев вызывает заболевания по типу ОРВИ, и только часть из них несут такое осложнение, как пневмония. И я, как врач практического здравоохранения, могу сказать, что пневмонии - вирусные или бактериальные - мы знаем и умеем лечить. Потому что достаточно часто мы сталкиваемся с пневмонией как осложнением после гриппа.

- Если, как вы говорите, для россиян сейчас опасность минимальная, почему этому вирусу уделяется такое внимание, в частности, в СМИ?

- Понятно, что такие опасные инфекции всегда держат нас в напряжении. Но они возникали и будут возникать. Однако мы имеем огромный опыт по предотвращению вспышек заболеваний, и практическое здравоохранение имеет все необходимые ресурсы, чтобы лечить больных с такими вирусами. Взять хотя бы тот же аппарат «искусственное легкое», который имеется в наших больницах. Поэтому думаю, что нашим гражданам паниковать рано. Но это не отменяет того, что вирус действительно опасный и оценить его значимость нам только предстоит. Заболевание очень серьезное, и мы должны во что бы то ни стало предотвратить его распространение за пределы Китая. Поэтому не нужно паниковать - но и расслабляться тоже нельзя. Берегите себя и своих близких!