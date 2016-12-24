В Саранске разгромлена сеть нелегальных игровых клубов

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ в результате оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с представителями региональных УФСБ и СУ СК при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена деятельность шести игровых клубов, организаторы и участники которых осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр на территории Саранска.

По данным правоохранительных органов, в период с января 2018 года по январь 2020 года в разные периоды времени организаторы трех независимых друг от друга организованных преступных групп, в состав которых входило около 30 жителей республики и других регионов в возрасте от 25 до 40 лет, из корыстных побуждений с целью извлечения дохода в условиях конспирации незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в арендуемых нежилых и торговых помещениях на территории города Саранска. Под видом букмекерских контор шесть игорных заведений размещались на улицах центральной части города, а также на Лямбирском шоссе. Подозреваемые, установив игровое и сопутствующее оборудование, наняли штат администраторов и технических работников для обслуживания клиентов.

По подозрению в организации азартных игр силовиками были задержаны восемь жителей республики, имена четверых сегодня уже известны. Решением суда по ходатайству следователя 32-летний Антон Милованкин и 45-летний Анатолий Лобанов были заключены под стражу. 46-летнему Виктору Попову и 37-летнему Дмитрию Чумакову был продлен срок заключения под стражей до 72 часов, пока суд не получит для изучения дополнительные материалы на подозреваемых.

В ходе обысков правоохранителями изъято 75 игровых терминалов, компьютерная техника, телефоны, банковские карты, планшеты, ноутбуки, документы, черновые записи, жесткие диски, денежные средства в сумме около трех миллионов рублей.

Следственными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой).