Карантин в школах Саранска пока не планируется

В последние недели жителей республики волнует вопрос карантина в школах. Об этом они часто пишут в соцсетях. Все сообщения фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент».

В некоторых родительских чатах появилась фейковая информация, что в саранских школах из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вводится карантин. Администрация Саранска опровергла эти слухи и сообщила, что вводить карантин в городских общеобразовательных учреждениях пока не планируется. Общий процент заболеваемости значительно ниже необходимого порога.