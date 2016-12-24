Карантин в школах Саранска пока не планируется

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В последние недели жителей республики волнует вопрос карантина в школах. Об этом они часто пишут в соцсетях. Все сообщения фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент».
В некоторых родительских чатах появилась фейковая информация, что в саранских школах из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вводится карантин. Администрация Саранска опровергла эти слухи и сообщила, что вводить карантин в городских общеобразовательных учреждениях пока не планируется. Общий процент заболеваемости значительно ниже необходимого порога.
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