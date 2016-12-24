АНАСТАСИЯ ХАЛИУЛЛИНА ДОБИЛАСЬ «ЗОЛОТА» НА ЮНИОРСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

26 января в швейцарском городке Ланзерхейд стартовало мировое первенство среди юниоров и юниорок, юношей и девушек. И первый успех не заставил себя ждать. Представительница республиканской СШОР по зимним видам спорта Анастасия Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на 12,5 километра. Россиянка прибежала к финишу без единого промаха, опередив ближайшую преследовательницу более чем на минуту.

Золотой результат Халиуллиной - 41.32,6. Обладательницей «серебра» стала болгарка Милена Тодорова, допустившая три осечки на огневых рубежах. Бронзовую медаль с двумя промахами выиграла хозяйка лыжно-биатлонной трассы Эми Базерга. В шаге от пьедестала остановилась еще одна воспитанница отечественной школы Анастасия Шевченко. Пятой стала чешка Тереза Винкларкова. Итальянка Самуэла Комола замкнула передовую «шестерку». В почетную «двадцатку» вошла Анастасия Гореева, занявшая 19-ю позицию в итоговом протоколе.

Нельзя не отметить, что на соревнованиях столь высокого ранга российские юниорки не побеждали на протяжении долгих трех лет. Зимой 2017 года на верхнюю ступень подиума после гонки преследования поднималась Валерия Васнецова. Напомним, что на всероссийских соревнованиях 21-летняя Халиуллина выступает по параллельному зачету за нашу республику и Саратовскую область. На взрослом чемпионате России образца 2018 года Анастасия становилась двукратным серебряным призером в командной гонке и гонке патрулей (в составе сборной Мордовии).