ИЛЬЯ ЛУНИН И ДАМИР МОРОЗКИН ПОДДЕРЖАЛИ ПОЧИН ЕВГЕНИИ ГУСЕВОЙ

Юниорское первенство России, начавшееся для Мордовии победой и тремя рекордами Евгении Гусевой, увенчалось новыми достижениями. Золотую медаль в весовой категории до 89 кг у мужчин выиграл Илья Лунин.

Обладателем бронзовой медали в весовой категории до 89 кг стал Дамир Морозкин. В общей сложности в соревнованиях в Старом Осколе приняли участие порядка 300 тяжелоатлетов со всех уголков страны.

Итоговый результат Лунина равен 318 килограммам (в рывке - 148 кг, в толчке - 170 кг). В абсолютном первенстве среди юниоров в возрасте от 18 до 20 лет представитель Комплексной СШОР занял третью позицию. Сильнее выступили только москвич Никита Хрулев и свердловчанин Семен Штанько.

Морозкин поднял в сумме 314 килограммов (в рывке - 140 кг, в толчке - 174 кг). Сопутствующий громкий успех - новый юниорский толчковый рекорд России! Лавры победителя в итоге примерил Александр Урвачев из Ямало-Ненецкого автономного округа (319 кг). «Серебром» пополнил собственную коллекцию Тимур Долбышев из Новосибирской области (318 кг).