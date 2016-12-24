«Живи, Мордовия, живи!»

90-летнюю годовщину автономии праздновали всем миром

90-летие своей автономии Мордовия встретила серией книжных и фотодокументальных выставок, художественных вернисажей, телевизионных фильмов, рассказывающих об истории становления национальной государственности, сегодняшнем дне региона и перспективах его дальнейшего развития. Центральное же мероприятие юбилейных торжеств прошло в пятницу в здании Республиканского дворца культуры.

Как подчеркнул, обращаясь к собравшимся, Глава РМ Владимир Волков, именно в январе 1930 года произошло событие, которому суждено было стать важной исторической вехой, а отчасти - даже отправной точкой социально-экономического роста всего мордовского края. На протяжении тысячелетия проживающие здесь народы бережно хранили свои традиции, языки и самобытную культуру, ощущая себя при этом неотъемлемой частью огромной и великой страны. «Мы глубоко чтим людей, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю России, - отметил региональный руководитель. - В их числе - флотоводец Фёдор Ушаков, скульптор Степан Эрьзя, художник Федот Сычков, просветитель Макар Евсевьев, историк Василий Ключевский, философ и литературовед Михаил Бахтин, врач-офтальмолог Владимир Филатов, певица Лидия Русланова, поэты Николай Огарёв, Александр Полежаев и Хади Такташ. Выходцем из мордвы был также патриарх Никон, на нашей земле подвижничал и один из самых почитаемых святых Серафим Саровский. Это, понятно, далеко не полный перечень величайших представителей мордовского края».

При этом представители разных национальностей вместе стоят в одном ряду: «Время показало, что обретение автономии ещё крепче сплотило народы. Потому мы с благодарностью должны помнить тех, кто стоял когда-то у истоков государственности, кто проложил республике дорогу в космос, вывел ее из кризиса… Наконец, нужно сказать спасибо и тем, кто сегодня укрепляет территориальную экономику, развивает промышленность и сельское хозяйство».

О весомости вклада наших современников свидетельствует множество фактов. Так, только за последние пять лет объемы промышленного производства в сопоставимых ценах выросли в полтора раза, экспорта - в 4,5 раза. За то время реализовано более сотни крупных инвестиционных проектов, создано около 10000 новых рабочих мест. Притом треть местной продукции считается инновационной - по этому показателю Мордовии нет равных в стране. Весьма эффективно работает технопарк в сфере высоких технологий. Завод «Биохимик» стал первым российским фармацевтическим предприятием, освоившим производство собственных лекарственных субстанций. «И теперь у нас есть все необходимое, чтобы двигаться вперёд! - заключил Владимир Волков. - А когда мы дружно берёмся за дело, у нас, как правило, все и всегда получается».

От имени Полномочного представителя Президента в ПФО жителей и гостей республики, ее уроженцев поздравил с праздником заместитель Полпреда Игорь Буренков. «В Мордовии мирно живут трудолюбивые, гостеприимные, отзывчивые и добрые люди. Вы показываете пример добрососедства и единения. А об успехах вашего сельского хозяйства известно во всех уголках России и даже за ее пределами. Все знают, что если товар изготовлен в Мордовии, то он наверняка вкусный и качественный, а главное - сделан с душой».

«Мы учимся друг у друга эффективным способам управления, обмениваемся ценным опытом в сфере производства, образования, культуры», - добавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, не упустивший, впрочем, случая напомнить, что когда-то значительная часть современной Мордовии входила в состав Пензенской губернии. В ходе торжественного собрания со словами поздравлений к жителям республики также обратились член Совета Федерации Владимир Литюшкин, депутаты Государственной думы Виктор Кидяев и Виталий Ефимов, Председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова, вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, помощник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Олег Серёгин, помощник командующего Центральным военным округом, генерал-майор Алексей Попов и другие.

Далее отличившимся были вручены высокие государственные награды. Главврач РКБ № 5 Анатолий Пинямаскин стал заслуженным врачом России. Почетные грамоты Президента получили руководитель химико-аналитической лаборатории АО «Биохимик» Елена Абросимова, президент группы компаний «Талина» Виктор Бирюков, слесарь-инструментальщик ПАО «Электровыпрямитель» Сергей Елькин, монтажник строительной фирмы «Восточная» Виктор Попелышев, кондитер АО «Хлебозавод» Галина Садовникова, художник Александр Шадрин. Благодарности главы государства объявлены главным редакторам журнала «Чилисема» Николаю Ишуткину и газеты «Мокшень правда» Ивану Лушкину.

Кроме того, звание «Почётный гражданин РМ» было присвоено ветерану труда Петру Попову, а республиканским орденом Славы I степени награждён гендиректор «Тепличного» Александр Живаев.