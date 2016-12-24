Первичное звено здравоохранения должно кардинально преобразиться

В рамках программы модернизации здравоохранения в Мордовии планируется построить (а отчасти - и возродить) несколько крупных объектов. В их числе - детскую поликлинику в Рузаевке, взрослые поликлиники в центральной части Саранска и в райцентре Ичалки, а также стационар с поликлиникой в Краснослободске.

Кроме того, немалые средства будут направлены на возведение и переоборудование ряда ФАПов. Обо всем этом речь шла на совещании у Главы РМ Владимира Волкова по вопросам улучшения работы первичного звена здравоохранения.

Собственно, озвученную Президентом страны в его последнем Послании инициативу намечено запустить с 1 июля текущего года. В рамках ее предстоит отремонтировать и оснастить современной техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех российских регионах. Причем выделить на эти цели предполагается не менее 550 миллиардов рублей, по большей части (на 90 процентов) - из федерального бюджета. Так, уже подсчитано, что реализация новой программы в Мордовии обойдется примерно в 14,7 млрд рублей. Из них 10,8 миллиарда пойдет на строительство и капитальный ремонт медучреждений, 2,7 миллиарда - на приобретение техники и оборудования, 470 миллионов - на закупку транспорта, 335 млн - на цифровизацию отрасли.

Едва ли не самый сложный на сегодняшний день вопрос - повышение доступности медпомощи в сельской местности. Ведь он предусматривает не только инфраструктурные, но и кадровые улучшения. Достаточно вспомнить президентский месседж об увеличении количества целевых бюджетных мест на вузовские медицинские специальности.

Самое пристальное внимание региональному минздраву предложено обратить на работу скорой медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. «На вызовы следует направлять реанимобили, оснащенные всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. При этом их бригады должны быть укомплектованы высококвалифицированными специалистами», - подчеркнул Владимир Волков.