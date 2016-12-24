«Претенденты» на выселение из квартир накопили долгов на сотни тысяч рублей

В Саранске продолжают взыскивать долги с неплательщиков за ЖКУ. Так, в Ленинском районе за прошлый год было подано 1716 исков на 27 миллионов рублей, в январе 2020-го - еще 43 иска. По трем адресам, где проживают самые беззастенчивые должники (ул. Советская, дом 65, Ботевградская, 27 и 85), инициирована процедура выселения.

В Октябрьском районе на сегодняшний день насчитывается 67 исковых заявлений на общую сумму 3,8 млн рублей. Есть и главный «претендент» на выселение, задолжавший за свою квартиру более 310 тысяч! Хотя на отсутствие работы (и, соответственно, дохода) он пока не жаловался.

Более или менее благополучная обстановка наблюдается разве что на Светотехстрое - 39 исковых заявлений на 2,5 миллиона. Хотя злостных неплательщиков и там хватает. Одному грозит выселение, еще 23 квартиры отключены от электроснабжения.

«Конечно, в каждом случае необходимо разбираться индивидуально, - обратился к подчиненным мэр Саранска. - Бывает, люди попадают в тяжелые жизненные ситуации. И тут нужно действовать максимально корректно. Постарайтесь войти в их положение, оказать помощь в рамках своей компетенции. Можно, например, предложить им работу - вакансии есть и в управляющих компаниях, и в муниципальных предприятиях. Однако и сами жители должны помнить, что коммунальные услуги надо оплачивать своевременно».