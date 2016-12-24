Глава Мордовии напутствовал полуфиналистов конкурса «Лидеры России» от республики

«Громкое дело» Народного телевидения Мордовии
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Глава РМ Владимир Волков принял полуфиналистов Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России-2020». Как уже сообщал «ВС», в региональный полуфинал флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» приглашено 11 представителей Мордовии - четверо жителей и семеро уроженцев республики.
В Дом Республики смогли прийти девять конкурсантов - заместитель начальника отдела контрольной деятельности Министерства энергетики РФ Константин Авдошкин, директор по управлению стоимостью и сроками АО «Русатом Оверсиз» Алексей Алтынов, заведующий организационно-правовым отделом по вопросам помилования администрации Главы РМ Александр Белокосов, вице-президент ГК «Технопласт» Вячеслав Бобрышев, исполнительный директор ООО «Теплосервис» Михаил Бояркин, финдиректор ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» Константин Ельцов, предприниматель Дмитрий Ипкаев, проректор по экономике мордовского госуниверситета Денис Окунев и заместитель гендиректора по общим вопросам АО «Атомэнергоремонт» Александр Фабричнов.
«Только профессионалы способны решать сложнейшие задачи в экономике и социальной сфере. Требования к управленцам постоянно возрастают, тяжелеет и груз их ответственности за принимаемые решения, - отметил в беседе с полуфиналистами конкурса Владимир Волков. - Грамотному руководителю не составит труда определить, какими практическими навыками обладает претендент на ту или иную должность, видел ли он жизнь, как поднимался по служебной лестнице. Участие в конкурсе дает, прежде всего, бесценный опыт, который, несомненно, пригодится всем вам. Желаю удачи! Мы будем следить за вашими успехами».
Глава Мордовии подчеркнул, что интерес к конкурсу, равно как и уровень подготовки его участников, растет с каждым годом. Так, в нынешнем сезоне в дистанционном тестировании пожелали принять участие почти 1,6 тысячи жителей республики. И если два года назад в полуфинал вышли только 6 управленцев, то сегодня - уже одиннадцать. «Учитывая ваш потенциал, мы вправе рассчитывать и на достаточное число финалистов. Со своей стороны, обещаем принять к рассмотрению и оказать помощь в реализации всех интересных, полезных и значимых для региона проектов».
«Как говорится, если боишься ошибиться, поступай правильно, - заметил в ответ один из участников. - Спасибо руководству республики за внимание и поддержку. Нам оказано большое доверие, и мы постараемся его оправдать!»
В заключение встречи была высказана инициатива, связанная с проведением республиканского аналога конкурса «Лидеры России».
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