О подготовке к намеченным на 8 февраля Всероссийским спортивным состязаниям «Лыжня России-2020» тоже шла речь на прошедшей в понедельник «мэрской планерке».

Петр Тултаев призвал все задействованные в их организации службы и муниципальные предприятия максимально ответственно подойти к решению возникающих в этой связи вопросов. «Традиционно в гонке примут участие не только любители, но и профессиональные спортсмены, а также ветераны, политики и общественные деятели. Будут и целые трудовые коллективы, студенческие группы, школьные классы. Провести праздник на высоком уровне - наша общая задача. В особенности это касается тех, кто обеспечивает работу полевых кухонь и пунктов питания, где можно перекусить, выпить горячего чая».