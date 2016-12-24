Обязательства - дело добровольное?
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
О подготовке к намеченным на 8 февраля Всероссийским спортивным состязаниям «Лыжня России-2020» тоже шла речь на прошедшей в понедельник «мэрской планерке».
Петр Тултаев призвал все задействованные в их организации службы и муниципальные предприятия максимально ответственно подойти к решению возникающих в этой связи вопросов. «Традиционно в гонке примут участие не только любители, но и профессиональные спортсмены, а также ветераны, политики и общественные деятели. Будут и целые трудовые коллективы, студенческие группы, школьные классы. Провести праздник на высоком уровне - наша общая задача. В особенности это касается тех, кто обеспечивает работу полевых кухонь и пунктов питания, где можно перекусить, выпить горячего чая».
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника
Именно такое название получил очередной творческий эксперимент телеканала НТМ. Что ждет зрителей этой набирающей все большую популярность...
Аферисты списывают с банковских карт жителей Мордовии сотни тысяч рублей
Освободят ли от уплаты 13-процентного налога тех россиян, чьи доходы не дотягивают до двукратной величины минимального размера оплаты труда
Новый смертельный коронавирус родом из китайского Уханя держит весь мир в напряжении. Территория с десятками миллионов жителей - в плотном...
Президент страны раскрыл уроженцу Саранска главный секрет успеха национальных проектов
Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле
Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...
Сразу два представителя Мордовии вошли в число финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» от Приволжского...