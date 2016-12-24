«Провести праздник на высоком уровне - наша общая задача»

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О подготовке к намеченным на 8 февраля Всероссийским спортивным состязаниям «Лыжня России-2020» тоже шла речь на прошедшей в понедельник «мэрской планерке».  

Петр Тултаев призвал все задействованные в их организации службы и муниципальные предприятия максимально ответственно подойти к решению возникающих в этой связи вопросов. «Традиционно в гонке примут участие не только любители, но и профессиональные спортсмены, а также ветераны, политики и общественные деятели. Будут и целые трудовые коллективы, студенческие группы, школьные классы. Провести праздник на высоком уровне - наша общая задача. В особенности это касается тех, кто обеспечивает работу полевых кухонь и пунктов питания, где можно перекусить, выпить горячего чая».

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