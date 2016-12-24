Упал - убрал!

Новости

С последствиями снегопада в республиканской столице боролись  в круглосуточном режиме

Очередная планерка в администрации Саранска началось, как и ожидалось, с рассмотрения темы своевременной уборки снега с городских улиц. Как проинформировал собравшихся руководитель КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов, задействованные муниципальные предприятия трудились в выходные в усиленном режиме: «Работали круглосуточно. В ночь с воскресенья на понедельник к уборке было привлечено 157 человек».

Управляющие компании в основном тоже не подвели. В Ленинском районе, например, расчисткой дворовых территорий занимались 363 дворника и 22 единицы техники. «Проблемы создавали, прежде всего, припаркованные транспортные средства, - сообщил районный глава Александр Юткин. - Но в основном работы были выполнены. То, что не удалось, сделаем в ближайшее время. В будни автомобилей во дворах все-таки не так много». Аналогичную точку зрения высказали и руководители Октябрьского района Сергей Мальченков, Пролетарского - Александр Кузьмин.

Петр Тултаев в ответ еще раз обратил внимание на необходимость оперативной и качественной уборки города. В то же время он напомнил, что зимой в Саранске действуют правила парковки по четным и нечетным числам. «Они нужны для того, чтобы лучше очищать дворы и улицы, своевременно вывозить снег, - напомнил мэр Саранска. - Если автомобилист не обращает внимания на знаки, паркуется, не соблюдая правила, - смело вызывайте эвакуатор!»

Главное здесь, что называется, не переусердствовать. Председателям ТСЖ и домовых комитетов рекомендовано не пренебрегать оповещением собственников о дате и времени проведения механизированной уборки придомовой территории, в частности - тех же парковок. Гражданам же градоначальник посоветовал с пониманием относиться к таким просьбам и не препятствовать работе уборочной техники.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Плюс 2 рубля

В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда

Кровавое «сафари»

Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника

ГУК с приговором

Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле

Большому куску МРОТ радуется

Освободят ли от уплаты 13-процентного налога тех россиян, чьи доходы не дотягивают до двукратной величины минимального размера оплаты труда

«Ученик года-2020»

Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу