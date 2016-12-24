Упал - убрал!

С последствиями снегопада в республиканской столице боролись в круглосуточном режиме

Очередная планерка в администрации Саранска началось, как и ожидалось, с рассмотрения темы своевременной уборки снега с городских улиц. Как проинформировал собравшихся руководитель КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов, задействованные муниципальные предприятия трудились в выходные в усиленном режиме: «Работали круглосуточно. В ночь с воскресенья на понедельник к уборке было привлечено 157 человек».

Управляющие компании в основном тоже не подвели. В Ленинском районе, например, расчисткой дворовых территорий занимались 363 дворника и 22 единицы техники. «Проблемы создавали, прежде всего, припаркованные транспортные средства, - сообщил районный глава Александр Юткин. - Но в основном работы были выполнены. То, что не удалось, сделаем в ближайшее время. В будни автомобилей во дворах все-таки не так много». Аналогичную точку зрения высказали и руководители Октябрьского района Сергей Мальченков, Пролетарского - Александр Кузьмин.

Петр Тултаев в ответ еще раз обратил внимание на необходимость оперативной и качественной уборки города. В то же время он напомнил, что зимой в Саранске действуют правила парковки по четным и нечетным числам. «Они нужны для того, чтобы лучше очищать дворы и улицы, своевременно вывозить снег, - напомнил мэр Саранска. - Если автомобилист не обращает внимания на знаки, паркуется, не соблюдая правила, - смело вызывайте эвакуатор!»

Главное здесь, что называется, не переусердствовать. Председателям ТСЖ и домовых комитетов рекомендовано не пренебрегать оповещением собственников о дате и времени проведения механизированной уборки придомовой территории, в частности - тех же парковок. Гражданам же градоначальник посоветовал с пониманием относиться к таким просьбам и не препятствовать работе уборочной техники.