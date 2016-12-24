Талантам нужно помогать

Социум

Президент страны раскрыл уроженцу Саранска главный секрет успеха национальных проектов

Президент Владимир Путин в преддверии Дня российского студенчества встретился в образовательном центре «Сириус» с представителями истинной «золотой молодежи» страны - умниками и умницами, способными стать в будущем светилами отечественной науки. Круг обсужденных вопросов оказался довольно обширен - от перспектив развития высшей школы и различных отраслей экономики до поддержки семей с детьми.

Примечательно, что в число приглашенных вошел и выпускник Республиканского лицея для одаренных детей, ныне - студент 4-го курса Московского физико-математического института, педагог дополнительного образования и тренер сборной России по астрофизике Иван Утешев. Уроженец Саранска не упустил случая задать свой вопрос Главе государства.

«После обсуждения нацпроектов я пришёл к выводу, что ответственность за их реализацию лежит на каждом, в общем-то, на каждом, кто способен принять в них участие», - невозмутимо начал наш земляк.  «Спасибо, Ваня, - тут же отозвался Президент. - Очень важное и нужное заявление! Говорю серьезно, без всяких шуток говорю и иронии. Ведь если вы ознакомились с темой, значит, она действительно вам интересна. И это прекрасно. Когда человек осознает, что от успешной реализации национальных проектов и достижения поставленных целей зависит будущее каждого из нас, когда он стремится что-нибудь сделать, успех тогда будет обеспечен».

«А чем конкретно, на ваш взгляд, мы можем помочь?» - спросил молодой человек. «Мой ответ будет, на первый взгляд, даже несколько простоватым и примитивным, - подчеркнул Владимир Путин. - Нужно просто хорошо делать свое дело - вот именно то, чем вы занимаетесь и что вам нравится. Здесь собрались люди, увлеченные искусством, образованием, наукой, спортом. И все они могут совершенно точно найти место приложения своих сил в большом перечне национальных проектов, реализацией которых мы сейчас занимаемся».

«Еще лучше - принимать активное участие в жизни страны, - добавил Глава государства. - Я сегодня был в Липецкой области. Там тоже молодые ребята - юноши, девушки - говорили о волонтерском движении, работе с малышами, помощи пожилым и людям с ограниченными возможностями по здоровью… И один ваш тезка - тоже, кстати, Ваня (Россия же на Иванах держится!) - очень неравнодушно высказал свои соображения. Потому я и предлагаю генерировать собственные идеи, отстаивать их, подсказывать нам чего-то. Вместе мы обобщим и подумаем, чем можно усилить то или иное направление. Вот это и называется: работать на своем месте. Для того мы и встречаемся сейчас. Для того и говорим, что хотим вас услышать. И это не пустые слова. Совместный труд нужен всей России, каждому ее гражданину».

«У меня как раз и есть предложение по науке и образованию,  - настойчиво продолжил Иван Утешев. - Понятно, что не каждый из нас станет педагогом или ученым. Кто-то пойдёт в бизнес, кто-то - в индустрию. Но уже сейчас можно сказать, что выпускники «Сириуса» - это уже фактически социальная группа, быстрорастущая и самовоспроизводящаяся. У нас складывается институт наставничества. И его обязательно нужно развивать. Олимпиадники должны работать с олимпиадниками, спортсмены - со спортсменами, инженеры - с инженерами. Возможна и дистанционная система. Это может быть и разработка учебных материалов, поездки в регионы - своеобразные «образовательные десанты». Думаю, что «Сириус» при определенной ресурсной и административной поддержке сможет стать хорошей платформой для реализации новых проектов».

«Желаю всяческих успехов на этом поприще, - резюмировал Владимир Путин. - Обязательно постараемся выполнять ваш наказ».

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